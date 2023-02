Vamos de Sanidad

Lo cierto es que se habla mucho de la sanidad en Madrid, pero aquí en Andalucía no estamos mucho mejor, dejando aparte el Servicio de Urgencias de Reina Sofía, que si no fuera por la cantidad de tiempo que se está allí, le pondría un 10.

En plena pandemia íbamos mejor, pero en estos momentos, no funcionan las consultas de atención primaria. Como comentaba antes, en plena pandemia solicitabas consulta telefónica y la obtenías como mucho en un par de días. La presencial en momentos, algo más o incluso, igual.

Ahora, ni telefónica ni presencial. Solamente, y me refiero a la aplicación de “Salud Responde” recibes el mensaje de que no es posible. Que llames al Centro de Salud. Y el Centro de Salud, nunca responde, ni mañanas, ni tardes. Y sobretodo, se tendría que mirar lo de la atención telefónica, porque en muchas ocasiones es simplemente para pedir la prórroga de algún medicamento, con lo cual despejamos los Centros de Salud. Ya hablaremos del truco que tienen para no mantener abiertas las agendas nada más que de madrugada. Es una de las pocas ocasiones para coger cita.

Al final, si tienes la suerte de conseguirla es tan a largo plazo, que transcurren los días, se agrava y acudes a urgencias, donde, al margen de la cantidad de tiempo, te resuelven el problema.

Al final, con el problema sanitario resuelto, anulas la cita, con lo que has fastidiado a alguien, pero… Y lo de las consultas especializadas, lo dejamos para otro momento.

Luchemos por la Sanidad Pública que veníamos gozando desde tiempo.