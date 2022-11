Quince días sin ti

No dejo de sentir el sufrimiento que tuviste los tres últimos meses de tu vida: al sufrimiento propio de tu enfermedad, hay que añadir el generado por las medias tintas de una Ley que al menos en Córdoba no ha amparado aún a nadie.

Por un lado: burocracia, asombro y falsa moral y, por otro lado: unos plazos excesivamente largos en una situación ya límite. Cuando una persona ha decidido que ya no puede más, que su lucha no tiene objetivo, que está desahuciada por sus propios médicos y que la ciencia no puede hacer nada por darle algo de calidad de vida, no recibe la ayuda que necesita.

Les hablo de la Eutanasia, ella renunció a su VIDA, a la que tenía en esos momentos y que se agravaba y la imposibilitaba más cada hora. ¡No quería vivir así! Aguantó hasta que pudo para ejercer su DERECHO pero no se cumplió.

Mi amiga amaba la vida por encima de todo, fue duro para ella tomar la trascendental decisión y para los que la queríamos aceptarla.

No le quedó otra que ese hilillo de esperanza que le daba el ser la primera de Córdoba en recibirla, y reunió fuerzas, rellenó y firmó los documentos necesarios, fueron presentados, cuestionados e incluso alguno extraviado y cuando parecía que todo marchaba, se agravó su estado y fue consciente de que no llegaría, que en su caso no sería posible ser la primera.

Mi amiga murió el 1-11-2022.

¡Nadie tiene derecho a decidir, cuestionar o alargar la decisión de una persona que quiere morir para dejar de sufrir!

LA LEY ESTÁ PARA CUMPLIRLA: TODOS, nos guste más o menos y es un derecho que negaron a mi amiga.

Estas notas las escribo para la próxima persona que lo solicite en Córdoba, ¡que se cumpla su deseo conforme a la Ley!

Te lo debía amiga del alma.

PD: Mi agradecimiento al personal de salud por sus conocimientos y su humanidad.