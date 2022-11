Cómo huir de la trampa cuando la trampa está bien puesta

Doy por archisabida la famosa frase de Von Klausewitz, en todas sus traducciones y formas; si la guerra es la continuación de la política, o la política la continuación de la guerra en todas las publicaciones y formatos, con distintos elementos y diferentes materiales. Hay por desgracia tantas guerras en el mundo (unas mas estrellas y desinformadas y otras estrelladas y silenciadas), que cualquiera recurre al general prusiano de moda, para hacer análisis, como antes lo era Sun Tzu hace dos décadas. Cosas de la moda guerrera.

No obstante, en los dos casos, política y guerra son matrimoniadas por los que parecen y dicen saber. Y el caso es que no andan descaminados. Finales del 22 y todo el 23 son ejemplos de lo anterior. Porque vaya, con lo que aún queda del año y el siguiente. Y como cierre, la bendición de Marx:“la violencia es la partera de la historia”. Roma locuta, causa finita.

No se salva de esta vorágine la pel de brau, la piel de toro, como diría Espriu. Y si algo nos faltara o faltase, tenemos un gobierno metecharcos, donde si no lo hay, se lo inventan. Y si estuviéramos pocos, parió la abuela. Estaba, un servidor machadianamente echado en frente del infinito campo de olivos, que el otoño cubría son una carencia de lluvias, no solucionada a manera de salida de virgen o santo clamándole en procesión, por un agua que se lleve la pertinaz sequia y a sus pertinaces repetidores de tal frase, a mayor gloria de su conducator trasladado de Cuelgamuros al cementerio personal de El Pardo.

Estaba yo en mis apacibles cuitas, cuando mi cabeza, empezó a funcionar sin mi permiso, y entre una noticia repetida y un rumor telefónico, comenzaron a joderme la tarde, vamos que me la jodieron.

La noticia repetida, dicha por la parturienta del proyecto y voceada por los merodeadores de toda laya; es que Sumar no se presentaba a las elecciones municipales y autonómicas del 143, a finales de mayo del año 2023, y el rumor telefónico es que Sanchez aguantaba las generales hasta diciembre del mismo año, para comerse los polvorones en la Moncloa. Aquí había algo que no me cuadraba.

Se lo comenté a mi perra, Paca III, que me miró de aquella manera, y que volvió a repetir su cantinela a la hora del reparto del pienso entre los cuadrúpedos de la casa y alrededores “uno más uno son dos, y dos más uno son tres. Lo demás son chominas de La Carlota”. Me puse a contar. En las elecciones de mayo (primera vuelta de las generales), se presentan VOX, el PP y las diversas centro derecha territoriales, el PSOE que va de izquierdista en la temporada de otoño, Podemos, a por lo que sea e IU, si ya se ha aclarado sobre lo que quiere ser de mayor.

Un poner, que para los electores que se sientan de izquierdas, solo encontrarán tres opciones, o PSOE (después que se haya lavado en el Jordán por sus pecados o en el Guadalete de la desmemoria y el olvido), o Podemos o Izquierda Unida (si no se siente obligado a ejemplarizar la unidad de la izquierda, algo similar al cuento de la buena pipa). Y cuando un elector, pregunte por la papeleta de Sumar y le digan que esa gente no se presentan, o que al colegio no han traído la papeleta de esa gente y si no está de acuerdo, vaya a denunciar a los municipales o al Ayuntamiento. En verdad. Que Sumar, no está.

Y si Sumar, no está; no está. No sale en las televisiones, en los mítines, en los resúmenes del día, en la propaganda, en los carteles, en los debates electorales, en las charlas de los corros, no existe en la vidilla de esos días... es más la gente se sentirá engañada y empezaran a malear, “algo le habrán prometido”, y en ese camino habrán tirado una precampaña de cinco meses y medio.

No esperen llegar a diciembre, con la cara lavada y un programa hecho desde los apartes de la política (una vez más) redactados por cerebritos que luego dirán que ellos no son floreros, para luego no ir en unas listas llenas de codazos y navajazos. “Más sabe el diablo, por viejo que...”

Aparecerán estudios demoscópicos hablando de trasvases de votos, yo hablaré de regalos de votos, y al que no le guste, a llorar por las esquinas.

Pero hay formas de escapar de la trampa hurdida por asesores imbéciles, por los liantes de siempre, llámense PSOE o Podemos, o los dos a la vez, primero llegan los carnívoras y después los carroñeros.

Veamos. Primero una campaña sencilla y barata. Programando con todo tipo de soporte, nuestro viejo nombre, que tanto honor y gloria nos dio: Izquierda Unida - Convocatoria por Andalucía, en nuestro blanco y verde, con los mismos tipos de letras. Y así, que descansen los listos de los buscadores de nombres (En cada autonomía cada uno con sus colores y pasado). Nos presentamos a las elecciones de mayo con nuestra marca locomotora con los vagones enganchados detrás, como IU- convocatoria por Doña Mencía, o IU- Convocatoria por Nueva Carteya o IU- Convocatoria por Montalbán, al Cesar lo que es del Cesar... Nos abrimos a la sociedad, de la manera más amplia posible con generosidad, pero sin tocar el nombre y si no quieren que le pidan permiso a Sumar, o como se llame, para presentarse con sus siglas (favor que le hacen), y así, al menos Sumar está presente en mayo y no aparecen lecturas negativas. Y en Diciembre ya veremos....

Acabo como empecé, definía Von Klausewitz “a la guerra, como un acto de fuerza, que se realiza sobre otro, para que este haga algo en contra de su voluntad, y haga la nuestra”, de ahí hay muchos niveles, guerra hibrida, guerra cognitiva, guerra psicológica y otras... pero al final hay que aceptar el principio de Sun Tzu, “se trata de conseguir una victoria sin luchar”.

Pero para ello lo primordial es no caer en la trampa (esa que haberla hayla), y está bien puesta y puesta desde hace tiempo. Hay que verla, está ahí. Y para vencerla, hay que llegar a diciembre con la victoria sin lucha. Los otros, ya nos llevan tiempo de ventaja, desde la señora Calviño, que levantó los aplausos de Podemos cuando se confrontó con Vox echándole en cara el voto negativo de estos fachas contra logros del gobierno del PSOE (logros a la que ella se había opuesto y zancadilleó en Consejo de Ministros), hasta el señor Iglesias, que ha usado su básico programa para recordar los errores de la señora Díaz (Yoli para los amigos). Tiene que aparecer en las televisiones de la España rural, como la nuera deseada por cualquier madre, como la Ministra de Trabajo que devolvió la dignidad a las empleadas domesticas, a los trabajadores con los ERTES y a tanta gente con el salario mínimo. Si sigue el estilo de los últimos meses, yo le tengo en una previsión de 20/40, (mi voto no les faltará) con las enseñanzas que tanto dinero gastó en mí el Partido Comunista de España.

Hasta siempre ciudadanos.

Luis Carlos Rejón Gieb

Ex de un montón de cosas y amigo de Zico, Paca y Paca III