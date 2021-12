Han secuestrado a mi perro

Escribo esto sin saber muy bien por qué ni para qué... La noche de ayer (miércoles) Floki la pasó en la perrera municipal de Sadeco. Aún no puedo estar con él, hasta las 10:00h. no abren. De hecho, su horario para poder sacarlo de allí es de 10:00h. a 14:00h. Dato curioso ya que Floki entró sobre las 19:00h.

Floki es un perro de caza mestizo que sobrevivió en la calle cuando tenia año y medio, ahora tiene alrededor de 8 años. Tiene gran sentido de la orientación y unas aptitudes fabulosas para volver a casa o encontrarme en medio de la montaña. Le encanta explorar e investigar, por ello muy de vez en cuando se da una escapadita. Siempre con la mira puesta en casa y pendiente del tiempo, para que no se alargue demasiado y pueda yo empezar a preocuparme.

A la persona que lo “encontró” no le agradezco en absoluto lo que hizo. Si no lo hubiera retenido habría vuelto a casa y yo no habría pasado por unos momentos tan agobiantes y tristes. Ahora me piden dinero para liberar a Floki, por sacarlo de la calle dicen. Ha pasado la noche en un sitio frio, ruidoso y desconocido gracias al acto inconsciente de algun personaje que 'creía hacer lo correcto'.

La foto de postureo con Floki en la terraza de un bar me dejó perplejo al saber que inmediatamente después esta misma persona estaba llamando a Sadeco, para quién no la conozca es la empresa municipal de recogida de basura. Sí, de basura. Tras buscar por alrededor de casa, esperarlo en la puerta y concentrarme en estar tranquilo y ser positivo; llegó a mí la información a través de una pagina de Facebook: Perros Perdidos Córdoba (España). Muchas gracias a todos los que participáis en ella, ha sido de gran ayuda.

Para cualquier persona que se encuentre a un animal perdido me gustaría dar algún consejo para una adecuada actuación, siempre desde mi humilde experiencia. En primer lugar, si el perro está nutrido, con buen peso, buen aspecto y limpio: ¡No está abandonado!. Por otro lado, si sentimos la necesidad de buscar una solución, lo más lógico es llevarlo al veterinario más cercano. Le pasan el lector de chips, salen los datos del dueño y se ponen en contacto con él. Una actuación rápida y sencilla que vuelve a unir al perro y al humano lo antes posible. Como opción parecida y alternativa estaría llamar a la Policía municipal, también cuentan con lectores y actuarían de manera parecida.

Yo, por mi parte, he tenido que pedir salir del trabajo para poder ir a por Floki dentro de su horario y por supuesto, ¡pagando el rescate! (se supone que por sacarlo de la calle). Aún no salgo de mi asombro. Espero con esto arrojar un poco de claridad ante estas situaciones. Y, por favor, si no sabes que hacer: ¡no hagas nada!. Así todo vuelve a su lugar.