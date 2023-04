Difícil gobernanza desde la verdad

Los que llevamos muchos años al tanto y pendientes de la política, yo al menos, me encuentro desencantado. Hemos vivido desde La Dictadura hasta la democracia con sus distintos tintes. Y considero que los que hemos estado cerca de la izquierda algo más desencantados que los seguidores de la derecha que la han visto crecer y crecer.

Siempre que ha gobernado la derecha, en definitiva, ha conseguido lo esperado para ellos. Han gobernado para los suyos y nada más. Han beneficiado a las grandes fortunas, las grandes empresas. Ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Han manejado las crisis en su propio beneficio y en el de los suyos.

Dijeron que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, y los únicos que han sacado algún provecho de ello, aunque no sea tan verdad, han sido ellos. Nos subieron impuestos, nos frenaron los salarios… y nos convirtieron a los pensionistas en mediopensionistas, además de proteger a los que más tenían y han despilfarrado o ayudado a ello como los bancos.

Y la izquierda, con tantos años gobernados por la ¿Izquierda? ¿Qué hemos sacado en claro? Es cierto, hemos crecido en el estado del bienestar. Hemos disfrutado de una buena sanidad pública, mejor escuela pública, etc. Pero no hemos avanzado en algunos derechos para los que se debía haber subido y hemos perdido el tiempo. Y sobre los avances en lo que se refiere a Sanidad y Escuela Pública, no se ha sido capaz de apuntalar de tal modo dichos avances que se puedan volver en retrocesos cuando vuelve a gobernar la derecha.

En un momento en el que se llega a los acuerdos del Pacto de Toledo, no se es capaz de dejar para siempre los avances a los que se llega, la derecha consigue vaciar la hucha de las pensiones que se crea, y vuelven a poner en cuestión las pensiones del futuro, se congelan, o algo por el estilo las actuales, y ponen patas arriba todo el sistema.

Estas cuestiones, junto a actuaciones legislativas como la Ley Corcuera. Actitudes políticas como el cambio sobre la OTAN, y algunas cosas más que dejan claro que la izquierda parece ser que tiene como guardián a la derecha, oscurece su actitud ineludible de izquierda. Y no continúo para no hacer esto interminable.

De lo vivido a nivel local, o sea de los distintos gobiernos municipales, que desde el año 1979 y con las distintas tendencias que ha vivido nuestro Ayuntamiento nos han llevado al momento actual de desgobierno, o de gobierno para unos pocos, lo dejaremos para otro capítulo, dedicado en exclusiva, ya que hay para rato.

Y llegamos a los tiempos actuales. ¿Y qué vemos? Con una esperanza del renacimiento de la izquierda, hace unos años que crece la esperanza y nos ponemos todos a trabajar en pro de lo mismo.

Pero, como si de un sueño se tratara, nos despertamos con lo de que alguien no podría dormir con alguien, de su mismo tono? al lado, para terminar durmiendo y despertando juntos, aunque con algunas discrepancias.

Y nos encontramos, tras una legislatura agitada, mucho más en los últimos momentos, con la Ley del ¡del Sí es Sí!, la Malversación, etc… Pero en puertas de otras elecciones en las que yo creo que nos jugamos mucho más que lo que nos hemos jugado hasta ahora: La posible entrada de la ultraderecha en el gobierno del Estado, o en el de varias Autonomías y Ayuntamientos.

Pensemos, por tanto, en el futuro, y no sólo en el futuro inmediato, sino pensando en el tiempo suficiente, como para consolidar una posición de la izquierda, y que ésta prospere por más tiempo que nosotros mismos.

Trabajemos en este sentido y seamos capaces de minimizar las distintas tendencias de izquierda, pero sobre todo los personalismos que existen dentro de la propia izquierda para potenciar lo que puede unirla, y en conjunto sacar rédito para la mayoría de la sociedad en la que nos encontramos todos nosotros, en definitiva toda la población que recopila desde los más desfavorecidos hasta la clase media, para apoyar un solo objetivo.