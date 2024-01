El Campo de la Verdad y sus aparcamientos

Llevamos varias décadas discutiendo a nivel del vecindario de la barriada de Fray Albino y Campo de la verdad, con el Ayuntamiento, sobre el tema de los aparcamientos en nuestra zona. Pues aún no hay ni siquiera iniciativas que intenten paliar dicha carencia, no ya en tiempos de normalidad, sino mucho menos en tiempos extraordinarios.

La Asociación Vecinal Guadalquivir de la zona, ha hecho, a lo largo de este tiempo, multitud de propuestas e iniciativas al respecto, que solamente ven un atisbo de resonancia en el Consistorio cuando llegan períodos electorales, pero que, al igual que las cerillas, se van apagando conforme va pasando el tiempo, y sobre todo, el tiempo electoral.

Y cuando antes aludía a tiempos de normalidad, me refería que en la zona, en un tiempo normal, ya existen demasiados coches, contando solamente con sus vecinos habituales. Los barrios crecen, y mucho más en esta zona que ha sido desde siempre de construcción de vivienda unifamiliar (Colonia Tradicional Popular), habiendo construido en todos los solares libres, bloques de pisos, algunos de ellos sin cochera, y cuyos nuevos habitantes buscan donde pueden, sitio de aparcamiento para sus vehículos. Teniendo en cuenta que el parque crece mucho más que la ciudad, ya que existe en muchos casos más de un vehículo por familia, y las fachadas y sus calles no.

Y nos quedamos sin comentarios cuando llegamos a tiempos extraordinarios, que últimamente son más que los ordinarios. Nos referimos a la feria, Semana Santa, Mercado Medieval, o como se llame en cada momento, parte de la Semana Blanca del Flamenco, algún que otro rally, y seguro que algún otro evento que en este momento se olvide. Amén de los aficionados al futbol , que cada dos semanas acuden al estadio, y prefieren aparcar en esta zona y cruzar el puente de El Arenal, en lugar de pagar un euro en el aparcamiento destinado al efecto en los alrededores del mismo estadio.

Bien, como si no fuese bastante con lo anterior, hemos sacado un espacio, para cubrir la falta de aparcamientos de La Axerquía, cuestión que no lamentamos, sino que nos sirve para argumentar, que el resto de la ciudadanía, copiara nuestro gesto de solidaridad y aprendieran a tener el mismo con nuestros vecinos al acudir a dichos eventos, dejando a un lado el transporte público, que últimamente se esfuerza por dejarnos cerca de todos los puntos y no ocupar las pocas plaza de aparcamiento que tenemos en nuestro entorno. Y al mismo tiempo, que se habiliten zonas, fuera de nuestra zona, cuando recibimos personas que viven fuera de Córdoba y acuden a dichos eventos.

Considero que solo nos falta solicitar al Ayuntamiento que reconsidere las medidas que en alguna ocasión se han mencionado y las tome ya al margen del período electoral en el que nos encontremos. Por ejemplo lo de las ZAS. Después les llama la atención, cuando en algún momento hemos expresado que nos toman el pelo. A esto se le puede llamar de otro modo?

Siempre a la espera de nuevas iniciativas, que no solo queden en eso Paco Nieto, vecino de la zona.

