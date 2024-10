Vaya palabrota. El otro día estuve escuchando una charla sobre “la polarización política en la España de hoy” o algo así.

La charleta la llevaban a cabo escritores, periodistas, politólogos y diplomáticos, gente esdrújula, que es la palabra esa que se acentúa dos sílabas antes, que se anticipa aunque no quiera, como Penélope.

Interesante la conversación, sin duda, con reflexiones que compartir y conclusiones abiertas para comentar después.

Las palabras, un tesoro, se transmutan, juegan a nuestra bola: “Polarización” es un término físico (otra esdrújula), lo dice la Real Academia de la Lengua, “polarizar” es “restringir en una dirección las vibraciones de una onda transversal, como la luz u otras radiaciones electromagnéticas”.

Chulo, ¿eh? Chulo y misterioso para los que somos “de letras” y no tenemos ni pajolera idea de Física.

Mientras en una sala de congresos, que comparte tabiques con un palacio episcopal (y un bar, as always), se debatía sobre polarización, afuera, sobre los sillares de un sincrético (otra esdrújula) monumento patrimonio de la humanidad, ondeaban unas banderas palestinas y un altavoz bluetooth escupía ritmos ganawa, o cómo se llame a esa música sencilla y casi monocorde que te atrapa las tripas (he aquí una aliteración inconsciente).

Y sí, la cosa es física, polarización es “concentrar la atención o el ánimo en algo”.

Y también es orientar en dos direcciones contrapuestas.

“Orientar en dos direcciones…”, vaya manera de hablar de amor. “Del amor”, diré.