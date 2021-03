Avisen a Ismael Serrano. Es urgente. La duda se cierne sobre una de sus canciones más brillantes. “Queda lejos aquel mayo”, dice en Papá, cuéntame otra vez. Y resulta que España vive permanentemente su particular 1968. Desde hace tiempo, las calles son, de forma casi ininterrumpida, escenario de un pifostio monumental. Tanto es así que quien no destroza algún elemento común parece un pollavieja. Si el deterioro del mobiliario urbano fuera deporte olímpico, nuestro gran país sería oro, plata y bronce. Poco importa la causa pues siempre existe una buena justificación para el vandalismo libertario. Unas veces es por esto, otras por aquello. No es relevante el asunto, carajo. La razón es más poderosa es la necesidad de cambiar el orden establecido. Como si hay que prender fuego a un contenedor por el precio del café con leche en los bares.

¿Y dónde tiramos la basura? Es el problema, y no pequeño, que surge del movimiento pacífico de la ciudadanía. Aunque para ser justos, sólo es una mínima porción. Menos mal, por otro lado, porque de ir todo el mundo a las barricadas del XXI terminaríamos en dos días como la Roma de Nerón. No habría bomberos para tanta llama. Pero ésta es otra cuestión, la esencial es la incógnita acerca del lugar en que deshacernos de nuestras bolsas de mierda. Convenientemente separada ésta para ayudar al reciclaje, claro está. Porque en nada nos veo sin contenedores para tirar nuestros desperdicios, sean papel, cáscaras de plátano u otra porquería cualquiera. Estamos obligados a una variación de costumbres. Las inmundicias propias en la puerta de casa y las de todos en el plástico fundido de, por ejemplo, Sadeco.

Probablemente a nadie le preocupe el tema pero a mí sí. ¿Dónde tiramos la basura? Me refiero a los deshechos que cada cual genera en su hogar. No hablo de los bultos sospechosos con ojos que tienen a bien romper marquesinas o escaparates. Quizá tal gente no sufra contrariedad con sus pañales sucios o sus tarros de potito. Respuesta: métetela por el culo. Supongo que es lo que pueden contestar, vaya. Ahora es porque llevan a prisión a Pablo Hasél, un artista a la altura de Luis Eduardo Aute, Bob Dylan o Georges Brassens. Al muchacho le quieren encarcelar por opinar y decir la verdad del Rey Emérito, don Juan Carlos de Borbón, campechano y suizo de corazón. Coño, ¿en qué mierda de país vivimos? Nunca mejor dicho, por cierto.

Existe aprobación al considerar como manifestación un disturbio.

Es injusto. Por mucho que la realidad sea otra: un cúmulo de sentencias condenatorias por nimiedades tales como agresión a un periodista o a un guardia urbano o apología de bandas no musicales como Grapo o Terra Lliure. Es cierto, y no debemos dejar de reflexionar sobre ello, que aquello de las injurias a la Corona es un poco excesivo. En esta ocasión hablo del castigo más que del delito. Aun así, la situación del pobre Pablo Hasél es sólo la excusa de turno. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2019 el motivo para la agitación era la opresión de España a Cataluña. Y el encarcelamiento de quienes comenzaron a gastar a espuertas para dividir a una región y al país en vez de invertir en sanidad. Que los enfermos en Girona tienen que estar contentos. Venga a quemar contenedores, y los vecinos sin tener dónde tirar la basura.

Lo positivo de todo esto es que quien viva cerca de las piras libertarias no necesita su calefacción si tiene frío. Éste se pasa al calor de los derechos. Aunque sean los de un puñado y no los del común. Por cierto, en Barcelona sobre todo “bajo los adoquines no había arena de playa” ni nada de nada. Básicamente porque ni siquiera había ya, casi, acerados adoquinados. En octubre de 2020 las protestas fueron por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, que es una invención a escala planetaria con el fin de, con métodos genocidas ocultos, disminuir la población. Si tienen que crecer los contagios que sea con la diversión de encarnar a Atila en plan urbanita. El caso es que llegado el punto existe aprobación al considerar como manifestación un disturbio y nos vemos obligados a convivir con la kale borroka del presente sin más. Ocurre, creo yo, porque a los partidos políticos les interesa el estado constante de alteración. Así tienen más basura que lanzarse unos a otros, mientras los demás no tenemos donde deshacernos de la nuestra. La falta de civismo es buena depende de quién y por qué.

Me detengo a pensar y no urge tanto avisar a Ismael Serrano. Esto no tiene nada que ver con el Mayo del 68. Además, es verdad que “las hostias siguen llegando”. Pero en forma de desempleo, precariedad laboral, pobreza energética, agotamiento de la sanidad, educación desnortada… Cuestiones por las que nadie se muestra, en paz o con violencia, en las calles. Son temas menores. “Que lejos queda Jean Paul Sartre”, sí. Porque cultivar la inteligencia no está de moda. Como tampoco lo está utilizar los contenedores para tirar la basura.