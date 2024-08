El incendio nuestro de cada verano

El fuego de Cerro Muriano arrasa 1.800 hectáreas Plan Infoca

Como cada año, el verano se deja caer en Córdoba con sus melones de Montalbán y sus incendios de Cerro Muriano. Cada finca tiene su aquel. Las de la Campiña nos regala frutas de secano, carnosas y dulces, para hacer más llevadera la canícula mortal del estío. Las fincas del Ministerio de Defensa, mientras tanto, calcinan pinares y encinas, monte bajo y brezo blanco.

No hay verano sin melones verdes de Montalbán como no hay verano sin que el campo de tiro arrase unas cuantas hectáreas de bosque mediterráneo. Este año, sin ir más lejos, alguno de los proyectiles abandonados en las maniobras militares se ha llevado por delante (presuntamente) más de 1.800 hectáreas. Que oiga: no es moco de pavo.

El Plan Infoca ha tenido que movilizar más de 200 profesionales y una veintena de dispositivos aéreos para sofocar uno de los fuegos más virulentos de la temporada. Hasta el momento. La bromita de cada verano mantuvo esta vez la llama viva durante nada menos que seis días, con sus seis noches, mientras los bomberos se jugaban el tipo para evitar que el siniestro devorara nuestra sierra.

Mucho peor fue en 2007, cuando el fuego abrasó 3.500 hectáreas de masa forestal. Desde ese punto de vista, podemos darnos con un canto en los dientes. Hay incendios forestales de sexta generación y fuegos castrenses que nos visitan cada estío con una regularidad que acojona. Que venga Iker Jiménez, por el amor de dios.