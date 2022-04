Suroscopia, el proyecto audiovisual que abre la UCO al resto de universidades públicas andaluzas

Desde este lunes, una quincena de alumnos de diferentes universidades públicas españoles lleva aprendiendo en Córdoba cómo trabajar una idea dentro del mercado audiovisual, cómo hacerla llegar al público y cómo venderla. Gracias al programa formativo de Suroscopia, proyecto de la Universidad de Córdoba, tres cineastas de renombre como Javier Veiga, Gerardo Olivares y Gracia Querejeta se dejarán caer por la capital para transmitirle a los jóvenes aspectos de toda índole relacionado con el lenguaje audiovisual.

Ya en la presentación del programa formativo, el director de Cultura de la UCO aseguró que Suroscopia “es el proyecto del que estamos más orgullosos” dentro de la política cultural de la institución. En esa misma línea, la coordinadora de actividades culturales de la UCO, Cristina Coca, destaca que este proyecto audiovisual es de los “pocos que hay en las universidades públicas andaluzas”, permitiendo así abrir la propia entidad cordobesa al resto.

A pesar de la pandemia, Suroscopia pudo continuar con el mismo formato durante 2020 y 2021 y el balance es “al alza” ya que en cada edición participan más estudiantes. El boca a boca, apunta Coca, “es muy importante” ya que hasta la capital llegan alumnos de todas partes de España. En esta ocasión, los 15 participantes (tres por categoría: Documental, Ficción y Videoarte) son de Sevilla, Granada, Vigo, Córdoba, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid.

Los primeros días del seminario han corrido a cargo del director de la serie de Amazon Prime Pequeñas coincidencias, Javier Veiga, que repite como ponente por segundo año consecutivo. A juicio del cineasta, proyectos como el de Suroscopia “permite relacionar a alumnos con profesionales del medio, que es algo muy interesante” y, a su vez, fomenta que en un mismo evento se encuentren alumnos de diferentes lugares del país.

En su primera ponencia, el actor y realizador gallego recordó a los participantes que “lo fundamental es poder llegar al público”, más allá de la naturaleza de los proyectos. Veiga también hizo hincapié en las presentaciones de proyectos o pitchings, antes de los cuales “hay que trabajar la idea, el concepto y la sinopsis”. En su segundo día de maestría, los alumnos le presentaron sus proyectos o ideas de película y abordó la cuestión de cómo afrontar las críticas y cómo someter el trabajo de otro a tu juicio de valor. “Tendemos a comparar lo que vemos con lo que creemos que podríamos hacer y no con lo que hemos hecho. Es muy bueno cambiar ese espíritu si realmente quieres ser un profesional del medio”, ha asegurado Veiga, quien ha agradecido su participación en Suroscopia ya que le ha permitido conocer cómo piensan los jóvenes y cómo ven la realidad de la ficción. “Hay muchas cosas que te sorprende n porque cuando piensas que está petando algo entre ellos, no es así”.

El seminario de creación de Suroscopia continúa este jueves con la participación del director cordobés Gerardo Olivares (La gran final, Entre lobos), y este viernes con la realizadora Gracia Querejeta (7 mesas de billar francés, 15 años y un día).

Hasta la fecha se conoce ya el Premio del Público, que ha recaído en el cortometraje Gemelos de la misma madre, dirigido por Iñaki Gómez Palenzuela (Universidad de Salamanca).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!