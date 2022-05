Salmorejo Tech, la forma de contar la tecnología con tintes cordobeses que se hace en el mundo

Cerca de 400 personas se han dado cita este viernes en Salmorejo Tech, el evento tecnológico organizado desde el Aula de Software Libre de la Universidad de Córdoba (UCO) que traslada a estudiantes las tecnologías más actuales en el mundo del desarrollo. Las ponencias que se han impartido la han realizado, en su mayoría, egresados de la Universidad de Córdoba y antiguos miembros del Aula, que actualmente trabajan para empresas o start-ups de Madrid, Barcelona, San Francisco o la propia Córdoba, entre otras.

En esta tercera edición, los organizadores han podido ampliar el aforo ya que en la del pasado año, las restricciones mandaban. Así, las ganas de Salmorejo Tech llevaron a los organizadores a abrir el evento a casi 400 personas, por lo que para su desarrollo han sido necesarios el Salón de Actos y la Sala Mudéjar. Con esta cita, el Aula de Software Libre busca también resaltar la importancia de sus actividades como complemento a la formación académica que reciben los estudiantes de la UCO.

Uno de los componentes del comité organizador de Salmorejo Tech, Marcos Rivera, asegura que Córdoba “esta muy bien situada” en el mapa del desarrollo tecnológico, a lo que contribuirá de manera exponencial la Base Logística de Córdoba. “Es un proyecto de futuro y que ilusiona bastante a los empresarios y a los estudiantes”, afirma Rivera, que asegura que “en los próximos años vamos a poder disfrutar de los beneficios” de que Córdoba sea la sede de esta Base.

La programación de Salmorejo Tech ha sido de lo más variada, pasando por la computación cuántica, el mundo hacker y la ciberseguridad, la accesibilidad web, Javascript, componentes web o Inteligencia Artificial. Esta última ha sido una de las charlas más distendidas del evento ya que, de la mano de Juantomas García -de Sngular-, los alumnos han visto cómo se puede explicar la Inteligencia Artificial haciendo uso de la magia.

Este congreso se enmarca dentro de las políticas de proyección social y cultural de la UCO que desarrolla a través de sus Aulas Universitarias y que reafirman su compromiso por la transferencia de conocimiento entre la sociedad y las empresas. El objetivo de este evento es que sirva también como una oportunidad para conocer a nuevos profesionales y que los estudiantes se abran a nuevas ofertas laborales.

