Conciertos, buzón para quejas y hasta una barrilada para acercar las aulas de cultura a los universitarios

Fin de exámenes y eso implica fiesta para cualquier universitario. Y la Universidad de Córdoba, lo sabe. Por ello, este jueves, el Teatro Griego del Campus de Rabanales ha acogido el I Festival de invierno de las Aulas sin Muros con el objetivo de acercar a los estudiantes las aulas culturales y de proyección social con las que cuenta la entidad universitaria.

Desde las 13:00, los estudiantes han disfrutado de una jornada festiva organizada por UCOCultura y el Consejo de Estudiantes que ha tenido de todo: desde conciertos y sorteos hasta una barrilada “a precios de estudiante”. Para facilitar la asistencia de los universitarios, la UCO ha dispuesto de autobuses gratuitos entre el Campus y diversos puntos de Córdoba.

Actualmente, la Universidad cuenta con 27 aulas: Coro Averroes, Aula de Rock y Cultura Underground, Aula de Software Libre, Aula Ingeniaría de Cultura y Tecnología, Aula sin Hogarismo, Aula de Fotografía, Aula de Mejora Educativa, Aula de la Luz, Aula del Vino, Aula de Teatro, Aula de Oratoria y Debate, Aula Cardenal Salazar, Aula del Motor, Aula de Cine, Aula de Astronomía, Aula de Danza, Aula de Religión y Humanismo, Aula de la Naturaleza, Aula de Ciberseguridad y Redes, Aula de Derecho Deportivo, Aula de Sostenibilidad, Aula de Ingeniería Sostenible, Aula de Radio y Podcasting, Aula Cultural Emilio Iznardi, Aula de Transformación Digital, Aula de Música, Aula de Universidad, Turismo y Empresa (Ucoturem).

Para el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz Gallarte, el festival ha supuesto un “día de encuentro” para que los estudiantes conozcan las aulas, su potencial y cómo pueden ayudarles durante su paso por la Universidad. La institución trabaja constantemente en la actualización de las aulas, que se van creando conforme grupos de estudiantes se interesan por un tema relacionado con la cultura y la proyección social.

Las aulas son la extensión universitaria en las materias que son objeto de su ámbito específico, la propuesta y tutela de cursos de extensión universitaria de la UCO, y siempre de conformidad y siguiendo lo establecido en la normativa vigente que regula estas enseñanzas en la institución universitaria. Entre sus funciones están la propuesta, organización y desarrollo de actividades, jornadas, certámenes y eventos en general que supongan reflexionar; profundizar o debatir aspectos propios de su ámbito de estudio y/o manifestación artística; y el desarrollo de actividades e iniciativas de promoción, producción y creación cultural y/o artística.

La Aula sin Hogarismo ha sido de las últimas en crearse. Se puso en marcha en noviembre de 2022 para “reflexionar y actuar en torno al sin hogarismo en Córdoba”, explica una de las coordinadoras del aula, Amalia Reina, quien junto con su equipo están en la fase de difusión para que los estudiantes conozcan el aula y cómo pueden ayudar.

Uno de los platos fuertes de la jornada ha sido el concierto de la banda cordobesa de versiones Planeta 80, que ha actuado ya por la tarde. Además, y para promover la capacidad crítica y resolutiva del alumnado, se ha habilitado un espacio denominada La llorería en la que los estudiantes han formalizado quejas y sugerencias sobre aspectos a mejorar en la UCO, añadiendo una posible solución.

También ha habido estudiantes que se han enfrentado a la Universidad de Primaria para demostrar si, al estar en unos estudios superiores, sabían más que “un niño de Primaria”. Y sí, hay algunos que han pasado la prueba y otros que, no.

