La Universidad de Córdoba codirige un programa europeo para reducir el desperdicio alimentario

El catedrático del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba (UCO) Fernando Pérez ha sido nombrado codirector de la Acción COST FoodWaStop, un proyecto europeo con más de 500 participantes de más de 30 países, cuyo objetivo es coordinar soluciones innovadoras para mitigar las pérdidas alimentarias en Europa y el Mediterráneo.

Según ha destacado la UCO en una nota, el desperdicio alimentario es un problema mundial que afecta el 17% de los alimentos producidos, lo que equivale a más de 930 millones de toneladas anuales, y genera el 8-10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (ONU, 2021).

La iniciativa, denominada 'Sustainable Network for agrofood loss and waste prevention, management, quantification and valorisation', está centrada en la colaboración científica internacional para la prevención y gestión de este problema.

Esta acción COST tiene su origen en las colaboraciones surgidas entre diferentes proyectos internacionales desarrollados en los últimos años sobre la sostenibilidad de la cadena alimentaria en países del Mediterráneo, como el proyecto Biofreshcloud, coordinado por el catedrático de la UCO, que ha mejorado la vida útil de fresas y tomates utilizando un enfoque biodigital.

La iniciativa FoodWaStop busca armonizar los sistemas de monitoreo del desperdicio, mapear estrategias de prevención y sensibilizar a la población sobre prácticas sostenibles. También se enfocará en la cuantificación de las pérdidas a lo largo de la cadena alimentaria, un paso crucial para desarrollar políticas eficaces.

En el marco de FoodWaStop, la Universidad de Córdoba en coordinación con el Centro de Tecnología Postcosecha en Valencia, ha lanzado una encuesta nacional para evaluar qué tipos de alimentos generan más desperdicio en España. Con los datos recogidos, se pretenden identificar las causas y factores que contribuyen a esta problemática y establecer medidas efectivas para minimizar su impacto.

Con estos proyectos la Universidad de Córdoba se consolida como referente en sostenibilidad alimentaria a nivel internacional. Las personas podrán participar en la encuesta a través de este enlace: 'https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=13GcfPkA...'.