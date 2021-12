Unidas Podemos exige a la Junta un plan para la sede de la Biblioteca Provincial tras su traslado en 2022

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ana Naranjo, ha exigido este martes a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía "un plan" para la actual sede de la Biblioteca Provincial, situada en la calle Amador de los Ríos, ante el previsto traslado en 2022 de sus fondos bibliográficos a la nueva Biblioteca del Estado 'Grupo Cántico', que se concluye en los Jardines de la Agricultura.

En este sentido y en un comunicado, Naranjo ha recordado que, "tanto el edificio" que acoge ahora a la Biblioteca Provincial, "como el terreno colindante, que alberga importantes restos arqueológicos, siguen a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad, más de 30 años después de que una sentencia fallara, en 1991, que son públicos", ya que "la Junta no ha movido un dedo para inscribirlos a su nombre".

La diputada andaluza ha señalado que recientemente el ministro de Cultura, Miquel Iceta, puso fecha a la finalización de las obras de la nueva biblioteca, que será gestionada por la Junta y a la que se trasladará toda la actividad que hoy se realiza en Amador de los Ríos.

En concreto, "se prevé que la Biblioteca 'Grupo Cántico' pueda estar en funcionamiento en otoño del año que viene", por lo que "no entendemos que no exista aún por parte de la Junta un plan para el espacio que quedará vacío tras el traslado" en Amador de los Ríos.

En UPporA esperan que el Gobierno andaluz de PP y Cs "no desaproveche la oportunidad que suponen esos terrenos, ubicados en un espacio privilegiado de la ciudad, para recuperar los restos arqueológicos y proyectar un equipamiento público que complemente los espacios culturales que existen en la zona".

La diputada andaluza ha recordado que ya hace un año "preguntamos en sede parlamentaria a la consejera de Cultura por este asunto y no hemos vuelto a tener noticias al respecto". Por ello, desde el grupo parlamentario de UPporA volverán "a insistir, para saber el por qué de la tardanza en inscribir los terrenos a nombre de la Junta, así como para conocer qué planes tiene el Gobierno andaluz para este espacio", ya que "si empieza a trabajar ya, tenemos margen para iniciar un proceso participativo con los vecinos que aún resisten en una zona de la ciudad que no para de perder población a causa de la presión turística".

Naranjo ha concluido que "la pérdida de un servicio público tan útil a la ciudadanía como una biblioteca debe suplirse con la puesta en marcha de un proyecto de iniciativa y uso público que contribuya a hacer vivible el casco histórico", y "no responda únicamente a intereses del sector turístico", pero "tampoco a intereses exclusivos del Obispado, que sigue siendo dueño de los terrenos a ojos del Registro , mientras la Junta no haga lo que debe" y que, además, "casualmente tiene en la misma parcela su proyecto particular de reforma del Palacio Episcopal, para su conversión en Centro de Recepción de la Mezquita".