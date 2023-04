Los trabajadores de El Viejo Almendro y Sucesores de Morales y Morales van a la huelga en Priego

Las plantillas de las empresas El Viejo Almendro y Sucesores de Morales y Morales, ambas propiedad de la familia Morales y ubicadas en la aldea de Zamoranos, en Priego de Córdoba, han iniciado este jueves sendas huelgas que, aunque coincidentes en el tiempo, tienen motivaciones distintas.

A este respecto y en una nota, el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha explicado que, en el caso de El Viejo Almendro, los trabajadores han decidido ir a la huelga después de que la empresa haya dado marcha atrás en las negociaciones sobre las compensaciones económicas y sociales por el traslado forzoso de la plantilla a Sevilla.

“En esta empresa, además, no se está aplicando el convenio sectorial que corresponde, que es el de mazapanes y turrones”, según ha añadido el responsable sindical, que ha agradecido el apoyo mostrado por los grupos municipales del Ayuntamiento de Priego, con cuyo alcalde se mantuvo un encuentro para exponerle la grave situación a la que se enfrentan los 17 empleados de El Viejo Almendro por la decisión de la propiedad de deslocalizar la empresa y llevarla a Sevilla.

En el caso de Sucesores de Morales y Morales, que se dedica a la fabricación y embotellado de aceite de oliva, Jiménez ha criticado que “la empresa no está aplicando el convenio colectivo del aceite, que sería el obligado por su actividad, y en cambio les aplica el Estatuto de los Trabajadores. Nos sorprende que las empresas de la familia Morales, que facturan por encima de los 100 millones de euros anuales, apliquen el Estatuto de los Trabajadores y no los diferentes convenios de sector que les corresponden”.

Por ello, el secretario de Industria de CCOO de Córdoba ha dicho no entender “cómo se permite que empresas como estas, con las dimensiones y la facturación que tienen y habiendo recibido tanto dinero público, cometan estos atropellos con las personas trabajadoras, por no hablar del posible fraude a la Seguridad Social, por una infracotización, al no aplicar el convenio correspondiente”.

Las plantillas de ambas empresas continuarán este viernes con la movilización de protesta contra la no aplicación de los convenios sectoriales correspondientes y la deslocalización de El Viejo Almendro a Sevilla. Además, este mismo jueves se celebra una asamblea en las otras dos empresas de la familia, Almendras Francisco Morales y La Piedra Redonda, para barajar la posibilidad de iniciar también una huelga por la inaplicación del convenio sectorial que les corresponde.