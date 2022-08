El PSOE pide a Moreno que adopte medidas de apoyo a las familias y trabajadores ante la inflación

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafi Crespín, ha exigido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que “siga el ejemplo del presidente de España y sea también valiente para adoptar medidas en favor de las familias y de los trabajadores en el ámbito de la comunidad para complementar el catálogo de ayudas estatales al que todos los ciudadanos accederán hasta final de año”.

En una nota, Crespín ha valorado el “potente y valiente” catálogo de medidas contra la crisis y la inflación que el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante en la Cámara parlamentaria.

Ante ello, la socialista ha insistido en que “Moreno Bonilla no puede quedarse eternamente de perfil y no contribuir con nuevas medidas al bienestar de los andaluces en un momento especialmente complicado como el que se vive por culpa de la crisis por la Guerra de Ucrania y la inflación”, por lo que le ha pedido que “mueva ficha, se ponga a trabajar ya y abandone el 'no por el no' con el que su jefe de filas, Feijóo, está haciendo una oposición dañina y destructiva, no ya al Gobierno de España, sino a todos los españoles”.

Crespín ha señalado que “el voto en contra del PP en el Congreso no va contra Pedro Sánchez, sino contra el millón de estudiantes que recibirán un complemento de su beca de cien euros al mes hasta diciembre, contra todos los trabajadores y estudiantes que se beneficiarán de abonos gratuitos para sus desplazamientos diarios en tren, y contra los transportistas que recibirán hasta 450 millones de euros en ayudas directas”.

“El modelo de Feijóo de no hacer nada y criticarlo todo no puede ser el modelo de Moreno Bonilla, porque el presidente andaluz tiene la obligación de gobernar y de hacerlo en beneficio de la mayoría de los ciudadanos”, ha agregado.

En este sentido, la socialista ha instado a Moreno a que “deje de ofrecerle a Feijóo Andalucía como laboratorio de pruebas para hacer oposición y confrontar permanentemente con el Gobierno de España” y le ha recordado que “su mayoría absoluta no puede ser ni un rodillo electoral ni un trampolín para que el PP llegue a la Moncloa, sino, como el propio presidente dijera en su investidura en el Parlamento, la base para el diálogo y el acuerdo”.

“Si sigue manteniendo lo que dijo en el Parlamento, ya está tardando en poner los intereses de Andalucía por delante de los de su partido y adoptar medidas de ayudas a familias, empresas y trabajadores que complementen las puestas en marcha por el Gobierno de España”, considera Crespín, quien ha afeado a Moreno que “Andalucía no estuviera en el grupo de comunidades autónomas que han aumentado de un 30 a un 50% los descuentos en las tarifas de los transportes públicos dependientes de sus administraciones regionales como sí han hecho Cataluña, País Vasco, La Rioja e incluso Madrid”.

“Ambicioso y altamente beneficioso”

Mientras, la secretaria general ha tildado de “ambicioso y altamente beneficioso” el decreto de medidas de sostenibilidad en el ámbito del transporte, becas y ahorro y eficiencia energética que el Gobierno de Pedro ha sacado este jueves adelante en el Congreso, “pese al voto en contra del PP”.

Un plan de choque que contempla, entre otras iniciativas, la distribución de 400 millones de euros en ayudas a estudiantes con beca con una aportación extra de cien euros al mes hasta diciembre, la gratuidad de los desplazamientos en tren en Cercanías y Media Distancia y el 50% de descuentos para los servicios de Avant hasta diciembre, la regulación del transporte de mercancías y nuevas cotizaciones para proteger aún más a los autónomos.

También, se recogen medidas de eficiencia energética que acota la iluminación y los grados de calefacción y refrigeración en edificios administrativos y espacios comerciales y culturales, además de tres “importantes” normas como son la ley del 'solo sí es sí', la ley Concursal y la ley de Ciencia, ha elogiado.