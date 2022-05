El PSOE lamenta que el alcalde “sigue ignorando que tiene cuatro barrios” entre “los más pobres de España”

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha lamentado este martes que el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido (PP), “sigue ignorando que tiene cuatro barrios en su ciudad” incluidos “en la lista de los más pobres de España”, criticando Moya el que, precisamente, “la ausencia de políticas sociales y de reactivación económica en barrios como Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur y Moreras impiden que estos vecinos salgan de esta situación de vulnerabilidad”.

Por eso y en una nota, Moya ha criticado de Bellido que “su dejadez y su incapacidad para gestionar están hundiendo aún más a los habitantes de Palmeras-Azahara, Guadalquivir, Sector Sur y Huerta de la Reina-Moreras”, lo cual es el “resultado de la paralización de las políticas sociales con este gobierno municipal de PP y Cs, que mantiene en el olvido a estos barrios desde que comenzó su mandato”.

Los socialistas han puesto como ejemplo “el parque de viviendas sociales que tiene AVRA en la ciudad, abandonado por la Junta de Andalucía”. De hecho, según ha recordado, el Grupo Municipal Socialista “ya ha denunciado en varias ocasiones el colapso de la red de saneamientos en Las Palmeras, que provoca que los restos fecales discurran por las calles y plazas del barrio”.

También “las deficiencias en las pocas obras que se han realizado o el malestar entre los vecinos por la subida del IBI, cuando hay una moción conjunta aprobada por todos los grupos municipales donde se acordaba instar al equipo de gobierno a contemplar en el proceso de tramitación del proyecto de Ordenanzas Fiscales para el año 2022 una bonificación de hasta el 95 por ciento en las viviendas del parque público de AVRA en nuestra ciudad”

Otro ejemplo del “abandono” de estos barrios por parte del gobierno local de PP y Cs es “la cocina del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 'La Foggara', en Las Palmeras. Este equipamiento quedó listo durante el anterior mandato para ofrecer cursos de formación que intentaran reducir los altos índices de desempleo, pero a día de hoy sigue cerrado y acumulando polvo, porque el alcalde no le ha dado ningún uso”.

Moya ha señalado que “también siguen esperando los usuarios del Centro de Adultos de Las Moreras a que se le de uso. Mientras tanto, quienes pueden, tienen que seguir desplazándose hasta el de Trassierra, si quieren participar en alguna actividad”.

Además, “estamos a dos meses de que concluya el Programa Eracis y aún no se ha hecho balance sobre el efecto que ha tenido en los vecinos de la ciudad, y lo que es más importante, no se sabe si se va a prorrogar o se va a poner en marcha una nueva” edición. En el Grupo Socialista lo tienen claro y van a “exigir, no solo que continúen, sino que se aumenten este tipo de programas, para que estos barrios salgan lo antes posible del ranking de los más pobres de España”.

“El alcalde tiene olvidados y abandonados a estos barrios de nuestra ciudad, incapaz de cumplir ninguno de los acuerdos y compromisos adquiridos y estando de perfil ante los problemas que le presentan los vecinos, y tampoco es capaz de impulsar políticas de reactivación económica para generar empleo en estos barrios, que presentan unas tasas de desempleo alarmantes”, según ha concluido Alicia Moya.

El alcalde y la subdelegada animan a “trabajar juntos” ante esta situación

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, han animado este martes a “trabajar juntos” con diversas medidas ante la situación que padecen cuatro de los 15 barrios más pobres de España, que se sitúan en la capital, concretamente Las Palmeras-Azahara, Guadalquivir, Sector Sur y Huerta de la Reina-Las Moreras, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha manifestado que “hay que seguir trabajando todos juntos para solventar esa situación, que es general, porque el hecho de que haya cuatro barrios entre los más pobres denota que la ciudad tiene una debilidad estructural en materia de empleo”, de manera que “hay que seguir generando oportunidades de empleo y de reducción del paro”, ha sostenido.

Al respecto, ha comentado que hay “proyectos conjuntos entre todas las administraciones que van en esa línea, como la base de logística”, que “es importante a futuro, porque a estas situaciones no se les pueda dar la vuelta de un día para otro”, ha puntualizado.

“Partiendo de esa premisa, de que esto es un trabajo conjunto a largo plazo, en el que hay que unirse para seguir mejorando”, Bellido considera que “hay que mirar la evolución, que afortunadamente es positiva, con sus altibajos”.

Y es que, según ha expuesto, “son cuatro barrios, que siguen siendo muchos, pero antes eran cinco”, después de que “hay un barrio que ya ha podido salir del ranking”, como es El Higuerón.

Además, “somos la octava de las 126 ciudades estudiadas que tiene más tasa de paro, pero antes éramos la segunda”, ha remarcado el alcalde, de forma que “en el último año, con una situación de Covid por medio, la tendencia no es a peor, sino a mejorar”, aunque “esto nunca se puede dar por seguro, porque puede haber altibajos en la tendencia”, ha avisado.

En este sentido, ha precisado que se cuenta con “una situación estructural muy complicada, una tasa de paro muy elevada, que hay que trabajar a largo plazo por seguir mejorando y una tendencia que afortunadamente es a ir mejorando esa situación”, algo que espera que “se pueda seguir haciendo en los próximos años”.

“Muchas medidas”

Mientras, la subdelegada del Gobierno ha apuntado que desde el Ejecutivo central “se ponen sobre la mesa muchos tipos de medidas, que ayudan a paliar estas situaciones, desde el Ingreso Mínimo Vital o la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que afecta sobre todo a un mercado muy precarizado, como es el de la limpieza, sobre todo a las mujeres”.

Según ha destacado Valenzuela, “se trabaja mucho en los temas de educación, que es la clave para que pueda haber una formación y se pueda acceder a un mercado laboral cada vez más exigente”.

Igualmente, ha indicado que “a pesar de las cifras que hay de paro en el país, 119.000 puestos de trabajo han quedado vacantes según las empresas en las últimas ofertas de empleo”, algo que, a su juicio, “significa que la educación y la formación profesional son la clave”.

Así, ha defendido que “en estos barrios, sobre todo hay que luchar contra el absentismo escolar”, de manera que “si se dota a los chicos del instrumento de buenos estudios y una buena formación profesional, donde ahora mismo están surgiendo muchas oportunidades, aparte de las medidas estructurales”, cree que “de aquí a unos años se va a ir saliendo de ese 'ranking', porque son básicamente esos problemas de paro los que conllevan esta situación”.