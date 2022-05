El PSOE denuncia que el alcalde ha “perdido dos años” sin impulsar la remodelación de El Arenal

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha lamentado este miércoles que el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), “haya perdido dos años sin darle el espaldarazo necesario a la remodelación del Recinto Ferial de El Arenal, un proyecto muy participado durante el mandato anterior por todas las organizaciones que intervienen en la feria”.

A este respecto y en rueda de prensa, Moya ha dicho no entender “cómo han dejado pasar los dos años de pandemia sin realizar la planificación y la intervención física en el recinto, aprovechando la ausencia de esta fiesta. Son unas obras muy necesarias para actualizar El Arenal y darle un impulso renovador y de futuro, pero el dictamen técnico-ciudadano que fue asumido por todos los grupos municipales en el mandato anterior ha quedado semiolvidado en las estanterías municipales”.

Solo se ha realizado una actuación puntual sobre la calle de El Potro, “a prisa y corriendo”, y ya se encuentra deteriorada por el paso de camiones. Es más, Moya ha recordado que Bellido “ha incumplido el compromiso de tener para el mes de noviembre del año pasado la contratación de una segunda parte del proyecto, que debía actuar sobre el saneamiento, el soterramiento eléctrico y el resto de infraestructuras a cota cero”.

Emacsa ha anunciado una actuación sobre el recinto ferial, pero “se desconoce si se atiene a lo acordado en la comisión y si se podrá ejecutar sin afectar al desarrollo del recinto. De hecho, toda obra que no haya salido a contratación ya, difícilmente podrá iniciarse entre la feria de 2022 y la de 2023, como estaba acordado”.

Además, el gobierno municipal de PP y Cs, según ha señalado Moya, “no se ha preocupado de hablar con los colectivos implicados en este evento”, y “si hubiesen manteniendo viva la Comisión de Feria seguramente muchos de los problemas se habrían podido evitar”, señalando la edil socialista que “en el fondo de todo subyace una falta de apuesta política por conseguir una fiesta asequible a las familias”.

Por otra parte, en cuanto a su funcionamiento, “el compromiso era tener una ordenanza de feria que incluyera las aportaciones del dictamen, así como disponer de un régimen jurídico que permitiera sancionar a quienes no cumplieran con sus obligaciones”, pero “la ordenanza aún no se conoce, no está ni siquiera en fase de anteproyecto, por lo que le queda un largo camino hasta su aprobación”.

Los socialistas también echan de menos “un acuerdo unánime, de presencia de espacios abiertos para atender en la feria da las posibles víctimas de actos relacionados con la violencia de género” y, además, “faltan casetas con 'puntos violeta', en las que el personal tiene una serie de pautas para atender a estas mujeres”, pues “tan solo los habrá en 20 de las 87 casetas que abrirán sus puertas en El Arenal, cuando en la última feria celebrada fueron 35”.

Ello “es un ejemplo más de la dejadez y la falta de planificación de un equipo de gobierno que ha tenido dos años para mejorar nuestra feria y no lo ha hecho”, concluyendo Moya con un agradecimiento al “esfuerzo y la apuesta” que, en contraste, “hacen tantísimos colectivos por construir una feria que esté a la altura de lo que esperan los cordobeses”.