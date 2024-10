El PSOE critica la gestión del Imdeco y exige el cese de su gerente

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha exigido este martes al gobierno local el cese del gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) tras “constatarse en la liquidación de cuentas del ejercicio 2023 que el instituto ha dejado al descubierto la falta de capacidad del equipo de gobierno del PP para gestionar las necesidades del deporte cordobés”.

En una rueda de prensa, el edil ha explicado que “con un remanente de Tesorería de casi cinco millones de euros (4.876.200,16 euros), el deporte cordobés paga la ineptitud política de la presidenta, Marián Aguilar, y del gerente, Sebastián del Rey, al no emplear tales fondos en personal, instalaciones, equipamientos o subvenciones que mejoren la vida deportiva de la ciudad”.

Según ha indicado Ortiz, “de los remanentes mencionados, 3.400.776,47 euros pertenecen al Capítulo 6 (inversiones), lo que representa un 69,74% del presupuesto destinado a mejorar las infraestructuras y equipamientos deportivos”. “Esta es una prueba clara de la ineficacia del equipo de gestión del Imdeco, que ha dejado sin ejecutar más de dos tercios del presupuesto previsto”, ha advertido.

En concreto, ha detallado que “el presupuesto inicial incluía 2.076.773,72 euros para la construcción de nuevos edificios deportivos, pero sólo se han ejecutado 18.118,50 euros, lo que supone un 0,87%”, a lo que ha agregado que “de los 72.463,74 euros previstos para nueva maquinaria, se han dejado de utilizar 24.033,2 euros”. En cuanto a mobiliario, “de los 151.063,62 euros previstos, sólo se ha gastado un 43,86%”, a la vez que “la previsión para la reposición de edificios y construcciones, que ascendía a 1.163.167,59 euros, sólo ha sido ejecutada en un 29,31%”, ha apostillado.

A su juicio, “aún más alarmante es la nula inversión en digitalización, un área clave para la modernización del deporte cordobés y para la mejora en la gestión de proyectos”, de manera que “esta falta de inversión demuestra una clara dejadez en la planificación y ejecución de iniciativas necesarias para el crecimiento deportivo de la ciudad”, ha expresado.

Ante esta “evidente falta de gestión y compromiso”, el edil socialista ha exigido “responsabilidades políticas directas a la presidenta del Imdeco”, reclamando “el cese inmediato” del gerente del organismo municipal. “La incapacidad de este equipo para ejecutar el presupuesto no sólo afecta a las entidades deportivas, sino también a los deportistas cordobeses que ven cómo se desaprovechan oportunidades para mejorar las infraestructuras y recursos de los que dependen”, ha declarado Ortiz.

El concejal ha incidido con “contundencia” al ser cuestionado por esta partida económica: “Es inadmisible que, con tantas necesidades en las instalaciones deportivas, más de 3,4 millones de euros en inversiones no hayan sido ejecutados”. “No podemos seguir permitiendo que la gestión del Imdeco siga estando en manos de quienes no saben atender las demandas de los cordobeses ni cumplir con sus obligaciones”, ha remarcado, para defender que “el deporte en la ciudad no merece este abandono”.

El pabellón de la Juventud

El edil también ha manifestado su “preocupación ante la incapacidad del PP de cumplir con las demandas históricas de la ciudad, como la construcción del Pabellón de la Juventud, entre otras”. “Con esta gestión, no creemos que el PP sea capaz de llevar a cabo proyectos tan importantes para Córdoba como el Pabellón de la Juventud”, ha dicho, para cuestionar que “si no han sido capaces de ejecutar el presupuesto de 2023, ¿qué se puede esperar en el futuro?”.

Mientras, Ortiz ha apelado al compromiso de su grupo con “la defensa del deporte local”, además de continuar exigiendo “transparencia, responsabilidad y una gestión eficiente que atienda las necesidades de deportistas y ciudadanía”.