El PSOE cree que Palma del Río es ejemplo de “la gestión perjudicial” del PP en la sanidad

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), de “torpedear y estrangular” a la sanidad pública andaluza “para tener una justificación con la que aplicar la orden de tarifas de concertación de servicios con la sanidad privada”, añadiendo que Palma del Río (Córdoba), “puede servir de ejemplo de la gestión errática y perjudicial para la salud del Gobierno de Moreno, ya que estamos ante un municipio en el que han saltado todas las alarmas”.

Así, Ambrosio, que ha mantenido, junto con la alcaldesa palmeña y candidata del PSOE a la reelección el próximo 28M, Esperanza Caro, una reunión con representantes de los trabajadores del transporte sanitario en ambulancia de la provincia, ha afirmado que la Atención Primaria en el Centro de Salud del municipio “está colapsada y no da más de sí, con unos médicos exhaustos, que no pueden con las colas de pacientes porque no se cubren cinco vacantes de los 13 puestos de facultativos del dispositivo”.

A ello se añade que en Palma “ha abierto las puertas un hospital que es el mayor tongo del mundo, pues no tiene urgencias, ni quirófanos, ni camas hospitalarias, y las especialidades que se prestan son las mismas que anteriormente tenía el centro de salud, con lo cual estamos ante una mudanza, sin más”.

A esto se suma, además, que en Palma “falla el transporte sanitario en ambulancia, tras el cambio de empresa en la última adjudicación de la Junta, que deja a los pacientes de urgencias y de largos tratamientos, como oncología o diálisis, a merced de que haya vehículos a disposición, por la reducción de decenas de trabajadores del servicio, que no han sido subrogados conforme a los pliegos de condiciones de la licitación”.

Ambrosio ha señalado que “son los propios trabajadores y pacientes quienes hablan de retrasos en los traslados, desabastecimiento en determinados tramos horarios, con tiempos de espera mayores, y sin que se cuente, según denuncian los sindicatos, con las condiciones de seguridad necesarias”.

30% de bajas

A este respecto, el delegado de UGT en la empresa adjudicataria del servicio provincial de ambulancias, que emplea a 352 personas, ha culpado a la Junta de “no dar respuesta ante el atropello” que están sufriendo “por parte de la nueva empresa adjudicataria, que no ha cumplido con el pliego de condiciones, que mantiene sin subrogar aún a unos 40 compañeros” y que les obliga “a prestar un servicio mensual de 362 horas por un sueldo de 1.200 euros”.

Ello, según ha indicado, ha llevado a que “el 30% de la plantilla esté de baja por ansiedad, depresión o problemas de salud mental”, y por eso, según ha avanzado Pérez, el próximo 14 de marzo protagonizarán “una protesta de tráfico en la capital”, por lo que ha pedido “perdón y comprensión” a los cordobeses, mientras que el próximo 22 de marzo irán a la huelga en toda la provincia.

Por su parte, la alcaldesa de Palma, Esperanza Caro, ha dicho que la sanidad en Palma “está en la UCI y en cuidados críticos, tanto en el centro de salud, como en el hospital, y ahora con el problema añadido del transporte sanitario”.

Por último, Isabel Ambrosio ha recordado que Juanma Moreno “tuvo la desfachatez de querer plantar un pie en Palma del Río para inaugurar el Hospital, pese a la carencia de especialidades y de servicios que lo hacen ser verdaderamente un hospital, como son quirófanos, camas y urgencias”, y resulta que “tuvo que desconvocar el acto, con las invitaciones ya mandadas, por no tener respuesta ante la huelga de médicos del centro de salud, que cumplían ya tres semanas de paro”.