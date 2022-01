El PP pide el cese inmediato del ministro de Consumo por sus “ataques” a la ganadería y al sector cárnico

El Partido Popular de Córdoba se suma a las acciones de ámbito nacional para pedir el cese inmediato del ministro de Consumo Alberto Garzón por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico. Así lo ha manifestado el diputado nacional del PP cordobés Andrés Lorite.

Según Lorite, no podemos consentir más ataques y agravios de este ministro hacia un sector básico para la economía en la provincia de Córdoba, en Andalucía y España, que da sustento a muchas familias, que fija la población al territorio y que ha garantizado productos alimenticios de máxima calidad en los peores momentos de esta pandemia.

El Partido Popular presentará mociones en los ayuntamientos, la Diputación provincial y el Parlamento andaluz reclamando la rectificación inmediata de las declaraciones de Garzón y su cese por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más importantes de la economía de la provincia. Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020- 2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica española es la tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española.

El 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores y el 92,7% no alcanza los 50 empleados. “Esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza, y lo que es más importante a fijar población en el mundo rural”, explica Lorite. En 2020 aportó casi 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial de España contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro país.

“Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se producen en países en vías de desarrollo”. Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)- la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio.

Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente. Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se elaboran en la Unión Europea. Frente a estos datos, el ministro de Consumo ha afirmado en una entrevista en el periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados (“…they export this poor quality meat from these ill-treated animals”).