El PP cordobés respalda la “no abstención” al PSOE en el Congreso de los Diputados

El PP de Córdoba ha respaldado públicamente la “no abstención” ante una futura investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, tal y como ha manifestado este lunes la diputada nacional del PP cordobés Isabel Prieto, quien, acompañada por la senadora Cristina Casanueva, ha dicho que “no vamos a admitir el cinismo de que el PSOE nos pida lo que se ha negado a hacer con el partido más votado por los españoles”.

Según ha indicado el PP en una nota, diputada y senadora han hecho balance de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y han destacado que “el presidente Feijóo ha demostrado que otra política es posible y que hay una alternativa al chantaje que exigen los independentistas”.

“No hemos logrado la mayoría necesaria para gobernar, pero con este debate Alberto Núñez Feijóo se ha ganado el respeto de millones de españoles que han visto a un político de fiar e íntegro, que no está dispuesto a gobernar a toda costa y que antepone el interés general sobre cualquier ambición personal”, ha afirmado.

Para la diputada cordobesa, Feijóo ha dado “seguridad y esperanza de que hay un partido político que defiende los mismos valores que la mayoría de los españoles, y más pronto que tarde lo hará desde el Gobierno”.

Asimismo, para Isabel Prieto este debate de investidura “ha truncado el relato de Sánchez y ha recordado el resultado electoral del que reniegan el PSOE y sus socios”. “Los diputados del PP hemos terminado el debate con los principios intentos, podemos mirara a la cara a los votantes porque defendemos lo mismo que hace tres meses y así lo seguiremos haciendo”, ha comentado. “Ya solo quedan dos salidas, un engaño clamoroso a los electores y unas elecciones que eran evitables con la coherencia de las urnas”, ha añadido.

En su opinión, el debate también ha evidenciado que “Pedro Sánchez huye, que desprecia al Congreso de los Diputados, a las instituciones y a todos los ciudadanos”. “No quiso dar la cara, se ocultó para no hablar de la amnistía y del referéndum. No puede hablar en nombre de sus votantes porque sabe que hacer lo contrario a lo que prometió es un fraude”, ha dicho Isabel Prieto.

Por su parte, Cristina Casanueva ha valorado los seis pactos que Feijóo ofreció en el debate de investidura (institucional, por la economía, por las familias, por el Estado del bienestar, del agua y un pacto territorial), y ha valorado que estos días “hemos visto un presidente con principios, palabra y compromiso con la igualdad de todos los españoles”.

“Alberto Núñez Feijóo ha podido ser presidente del Gobierno de España pero ha dejado claro que no lo será a cualquier precio y menos rompiendo la igualdad de los españoles. Ahora veremos si Sánchez sucumbe al chantaje independentista”, ha dicho Casanueva.

Para la senadora cordobesa, “los independentistas no han cambiado, lo que sí ha cambiado son las necesidades de Sánchez tras perder las elecciones, por eso no se puede hablar de convivencia sino se connivencia, y no se trata de una oportunidad, sino de oportunismo. Sánchez no quiere liderar una mayoría progresista, que no la hay, sino dar respuesta a una minoría secesionista para seguir en el poder”.

Casanueva ha afeado al PSOE que no llevar en el programa electoral ni en sus mítines de campaña, que estaba “dispuesto a una amnistía, un referéndum y a romper la igualdad de los españoles. Si quiere estar legitimado para ello, que sea valiente y vaya a las urnas diciendo claro que lo que está dispuesto a hacer”, ha dicho.

El Senado, según ha continuado Cristina Casanueva, “es y va a ser un dique de contención contra ese posible Gobierno, junto a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas”. Por ello, ha continuado, “mañana se debatirá en el pleno de la Cámara Alta una moción contra la amnistía para que los grupos políticos de posicionen”.