IU y Podemos muestran su apoyo a los empleados de Aucorsa y creen que “la gerente debe dimitir”

Los grupos de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han mostrado este martes su apoyo a la plantilla de la empresa municipal de autobuses (Aucorsa), que celebra su segundo día de paros parciales con servicios mínimos del 25%, al tiempo que han criticado "el nulo talante" de la dirección para negociar el convenio colectivo, de hecho han pedido la dimisión de la gerente.

En una nota, IU ha respaldado a los trabajadores ante "la falta de compromiso del gobierno municipal con el cumplimiento de sus derechos laborales", de modo que considera que "la dejadez de la gerente, así como del presidente de la empresa, han abocado a la huelga a los empleados, que están hartos de sentirse engañados al ver cómo se incumplen reiteradamente los acuerdos".

El grupo ha afeado que "el gobierno municipal tilde de innecesaria una huelga que no ha hecho nada por evitar". En este sentido, ha recordado que "los trabajadores de Aucorsa venían alertando de lo que sucedería si no se desbloqueaba la negociación colectiva". Ante ello, ha lamentado que "la respuesta del gobierno municipal ha sido dar patadas hacia adelante esperando que la situación se calmase".

Este hecho es, a juicio de IU, "injustificable, y sólo demuestra que la gerencia de Aucorsa no sabe gestionar una empresa municipal, ni tiene respeto por su plantilla". Por ello, cree que "la gerente debe dimitir o, de lo contrario, el alcalde deberá depurar responsabilidades en aras a recuperar los cauces de negociación adecuados que permitan atender a las reivindicaciones de la plantilla y garantizar la prestación de un servicio tan básico como el transporte público, sin que ello suponga un perjuicio para los derechos laborales".

De lo contrario, ha añadido el grupo municipal, "el gobierno de Bellido estará demostrando una vez más que no cree en lo público y que sólo sabe dar la espalda a los trabajadores".

Mientras, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha reprochado "el nulo talante negociador que han mostrado tanto la gerente, Ana Tamayo, como el presidente de la empresa, Miguel Ángel Torrico, para tratar de desbloquear una tensa situación que ha desembocado en paros parciales", que se prolongan, "si nadie lo remedia", hasta este miércoles.

Según ha expresado en una nota la edil, "si el presidente se hubiese preocupado por llevar a buen término las negociaciones, en lugar de dejarlas únicamente en manos de la gerente, posiblemente los trabajadores no habrían llegado a esta medida extrema".

Convenio finalizado en 2019

Pedrajas ha explicado que "la mayor indignación de los trabajadores es la discriminación con respecto a las demás empresas municipales en cuanto al cómputo de horas semanales". "En la nefasta reforma laboral se decretó una subida desde las 35 hasta a las 37,5 horas, pero en 2018 todas las demás empresas ya habían vuelto a los valores originales, salvo Aucorsa", ha advertido.

Al hilo, ha apuntado que "consta que en el anterior mandato de PSOE e IU ya se realizó un esfuerzo grande para rebajar ese número de horas, pero este otro gobierno de derechas no ha hecho nada al respecto en estos casi tres últimos años", a lo que ha añadido que "la principal causa de este problema es la más que acuciante falta de personal que hay en Aucorsa".

En concreto, ha detallado que "en dos años se ha pasado de 412 a 397 trabajadores", de manera que "de haberse mantenido esos 15 empleos ahora perdidos se podría haber rebajado algo esas horas semanales, así como otros problemas que arrastra la empresa pública", ha apostillado la edil.

Además, ha explicado que "para 2022, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) permiten una tasa de reposición del 110%, por tanto ya no tiene por qué haber excusas para recuperar en esta empresa el número mínimo necesario de puestos de trabajo", y espera que "este gobierno haga sus tareas y no siga mirando para otro lado con lo que eso conlleva de maltrato directo y desprecio hacia la plantilla".

Igualmente, Pedrajas ha comentado que "los conductores están recurriendo a trabajar en jornada partida, con listas de espera de hasta 60 personas de plantilla, aunque pasen más horas diarias pendientes del trabajo, con el único fin de disminuir los riesgos laborales, dado que la empresa no pone remedio alguno".

"La situación se agrava por el hecho de que los reconocimientos médicos rutinarios no son anuales como deberían ser, y es porque no existen relevos para quienes tienen que ir al centro médico", ha afirmado, para indicar que "hay seis puestos de apoyo en talleres para trabajadores, sobre todo conductores que por diferentes patologías no pueden estar al volante, pero en estos momentos sólo hay dos, con cuatro vacantes, que son arbitrariamente adjudicadas por la Gerencia", entre otros aspectos.