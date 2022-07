Un estudio demuestra que la pandemia duplica la ansiedad y depresión en embarazadas

Un trabajo publicado recientemente por investigadores de la Universidad Loyola, en el que han participado científicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y de la Universidad de Huelva (UHU), ha demostrado que ha existido un “aumento sustancial” de síntomas de depresión y ansiedad perinatal durante la pandemia, especialmente en periodo posparto. El estudio demuestra así que la promoción de la salud mental perinatal debe ser “una prioridad”.

Según explica la Universidad Loyola en una nota, el estudio titulado 'he Impact of the COVID-19 Pandemic on Perinatal Depression and Anxiety: A Large Cross-sectional Study in Spain, publicado en la revista Psicothema, se realizó con el fin de conocer el impacto de la pandemia de Covid-19 en la depresión y ansiedad perinatal en España.

Se trata de “una cuestión necesaria al ser este país uno de los más afectados por la Covid-19 y con los consiguientes cambios de prácticas en el sistema sanitario de atención al embarazo y al parto como las restricciones de visitas”.

Para abordar el trabajo, los científicos lo hicieron de forma transversal entre junio y diciembre de 2020. Un total de 3.356 mujeres adultas residentes en España embarazadas o cuyo parto se hubiera efectuado en los últimos meses fueron encuestadas. Estos cuestionarios se evaluaron a través de métodos científicos avalados.

Los resultados obtenidos demostraron que la prevalencia de ansiedad y depresión perinatal fue 33,3 y 47,2 por ciento, respectivamente, y el 29,2 por ciento sufrieron ambas: ansiedad y depresión. Las tasas más altas de depresión y ansiedad perinatal se asociaron con una mayor preocupación por las amenazas del Covid-19, especialmente con el impacto laboral y financiero, y un mayor nivel de angustia.

La exposición al Covid-19 y sus síntomas no pareció ser un factor de riesgo relevante, sin embargo, se observó una mayor tasa de depresión en el periodo posparto.

Estas tasas son más del doble en comparación con los datos prepandémicos de estudios con características similares, siendo la depresión y ansiedad perinatal en condiciones no pandémicas en del 11,9 al 14,8 por ciento para la depresión y del 19,5 al 16,8 por ciento para la ansiedad. Otros de los resultados observados fueron que las madres más jóvenes y no primerizas tenían un factor de riesgo mayor para su salud mental.

Según estudios anteriores a la pandemia, el periodo perinatal siempre ha constituido un periodo particular de vulnerabilidad a los trastornos mentales, siendo la depresión y la ansiedad siendo las más comunes. Además, estudios recientes ya postpandémicos ya han demostrado que la pandemia de Covid-19 ha aumentado la prevalencia de la depresión y la ansiedad en la población general en comparación con estudios anteriores a la pandemia.

Para realizar este estudio, los investigadores han contado con el apoyo de la acción 'COST Riseup-PPD'. Además, esta línea de investigación ha sido la que ha permitido que la investigadora Emma Motrico haya sido beneficiaria recientemente de una financiación 'ERC Starting Grant' por su proyecto titulado 'Universal prevention of maternal perinatal mental disorders and its implementation as normalized routine practice'.

El objetivo principal de este trabajo, que se desarrollará durante los próximos cinco años, es el de prevenir los problemas de salud mental asociados al embarazo y al postparto y fomentar la implementación de intervenciones adecuadas en este sentido en los servicios sanitarios a nivel global.