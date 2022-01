Aceite, libros y un grabado para Pedro Sánchez en el stand de la provincia de Córdoba

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes el stand de la provincia de Córdoba en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, donde ha sido obsequiado con algunos productos de la provincia y ha departido unos minutos con autoridades de la provincia.

Un remolino de medios de comunicación y seguridad anunciaba sobre las 11:30 que el presidente del Gobierno había pisado el pabellón número 5 de Fitur, donde se encuentra los expositores de Andalucía y los espacios de cada una de las provincias. Pedro Sánchez, acompañado de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y responsable andaluz de Turismo, Juan Marín, han acudido a cada uno de los stands de las provincias andaluzas.

En el de Córdoba, el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, y una nutrida representación de alcaldes y alcaldesas que en esta jornada participan en presentaciones de la oferta turística de la provincia, le han dado la bienvenida y han posado para tener una imagen del momento.

Como obsequios de la provincia de Córdoba, Pedro Sánchez se ha llevado unas botellas del aceite de oliva virgen extra premiado en el último concurso provincial del sector, además de un grabado de la Red de Juderías llegado desde Lucena y un libro que este viernes se presentaba en el stand de la provincia: 'Córdoba 77. Miradas que nos hablan de luz, color, historia y futuro'.

El presidente del Gobierno ha preguntado sobre el significado de ese número, sobre lo que Antonio Ruiz le ha explicado que se trata de los 77 municipios de la provincia de Córdoba, cuyos atractivos turísticos se han volcado en este libro que Sánchez se ha llevado de recuerdo.

Precisamente el presidente de la Diputación Provincial ha podido hablar unos minutos con Pedro Sánchez y, según ha indicado a Cordópolis, se han felicitado por que "este año Fitur haya podido ser presencial y la importancia de un sector estratégico como es el turismo".

