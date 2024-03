¿Cómo saber si una farmacia online es segura?

La alerta que ha encendido el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona se ha extendido rápidamente por el entorno digital de Internet. Según este centro de investigación aumentan los riesgos de comprar medicamentos (y alimentos) no seguros por el medio online, sin tener que llegar a la dark web.

Es muy importante, por tanto, saber distinguir las farmacias online seguras de aquellas que no lo son y que están proliferando a la sombra de terrores, como los ocasionados durante el periodo de pandemia. Esta alarma ha sido secundada por la Agencia Europea del Medicamento y también por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), advirtiendo que el peligro está más cerca de lo que se pudiera pensar en un principio, pues a un solo golpe de click es posible adquirir productos que no están avalados, que pudieran presentarse en malas condiciones de calidad, mercancía robada y, especialmente, que sean medicamentos falsificados.

Verificar la legalidad de una farmacia

Para que estos posibles fraudes no se den lugar, hay que saber que todas las farmacias online que sean legales deben estar registradas. Para proceder a la venta a distancia de medicamentos sin prescripción deben presentar un logotipo común, en algún lugar de la página principal de la web y en un sitio claramente visible.

El diseño de este logotipo consiste en un rectángulo con franjas horizontales junto a una cruz blanca que se localiza en la mitad izquierda, justo a la altura de la franja situada en el centro. Así mismo, se apreciará la bandera del país donde se encuentra registrada la farmacia online en la parte inferior de este dibujo.

La comprobación

Una vez que se verifica que posee este distintivo, el usuario deberá proceder a hacer click sobre él, siempre antes de comprar cualquier medicamento. Instantáneamente será redirigido a la página web de la autoridad sanitaria donde debe aparecer la lista de farmacias online registradas. Es aquí donde deberá aparecer la farmacia donde se quiere adquirir el producto, se deberá comprobar y asegurarse de que efectivamente aparece.

Es importante realizar esta comprobación, puesto que no son pocas las farmacias que dejan visible el logotipo con la intención de que esto sea suficiente para el consumidor, pero, en realidad, no se encuentran en este listado. Y es que no se debe proceder a realizar ninguna compra en una farmacia que no se encuentre registrada para hacer venta online.

El mencionado Observatorio de Bioética advierte muy seriamente sobre los peligros de adquirir medicinas en estos establecimientos online. Se ha comprobado que es fácil caer en la compra de sustancias no autorizadas, que han sido elaboradas en establecimientos sin control público alguno y, por lo tanto, fabricados sin garantía sanitaria alguna.

Es fundamental, por tanto, comprobar la aparición de la farmacia online en esta lista. En estos sites se venden, de forma fraudulenta, especialmente productos como los antibióticos, vacunas para la meningitis, pastillas para aumentar la masa muscular y para combatir la disfunción eréctil. Además, es bastante habitual que ofrezcan soluciones a determinados males con sustancias que presentan como medicamentos, cuando en realidad no se han aprobado por la autoridad competente, en este caso la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).