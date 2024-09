Fin de semana estable y con temperaturas mínimas en ascenso

La situación meteorológica sigue sin dejar precipitaciones en la provincia cordobesa, esperando un nuevo fin de semana de tiempo variable, pero sin chubascos en ningún puntos de la región. Y es que las zonas de inestabilidad continúan esquivando nuestra zona, que sí afectan a otros puntos de la Península.

Aunque todo no son malas noticias, las temperaturas para este inicio de Septiembre están siendo muy agradables en toda la provincia y, a pesar de que se espera una leve subida, seguirán dejando unas jornadas muy agradables, con máximas que no sobrepasarán los 33-34 ºC en los casos más cálidos, que nuevamente se espera que sean zonas del Guadalquivir y puntos de montaña orientados al sur, como es el caso por ejemplo de Espiel.

En cuanto a las mínimas, se espera que suban de forma notable en puntos de Sierra Morena, aunque ese ascenso se podrá sentir en toda la provincia, aunque el ascenso no dejará noches cálidas en ningún caso, con valores nocturnos que bajarán hasta los 16-18 ºC en la mayoría de los casos, por lo que, las noches agradables seguirán siendo la tónica general.

Con una situación en los cielos que de momento no espera precipitaciones, aunque algo de nubosidad volverá a surcar los cielos cordobeses, al igual que lo ha hecho a lo largo de la semana, algunas nubes medias y altas que adornaran los atardeceres, pero que no dejarán probabilidad de chubascos. Una nubosidad que está siendo generada por las continuas entradas de embolsamientos de aire frío que rondan la Península y que para la semana que viene volverían a acercarse, a día de hoy, estas zonas de inestabilidad quedan retirada de la provincia, pero dan signos de que el tiempo no quedará totalmente estable y que para la semana que viene podría dejar una situación algo más revuelta.