El viento y la lluvia continúan en Córdoba durante el fin de semana de mano de la borrasca Domingos

Se repite la jugada. De nuevo otra profunda borrasca atlántica, generada de manera explosiva, dejará un importante temporal de viento y lluvia en toda la Península Ibérica. La borrasca Domingos, como la ha bautizado la Agencia Estatal de Meteorología, volverá a formarse justo en las mismas latitudes en que nació Ciarán, casi con las mismas dimensiones y con el mismo recorrido. Así, hasta la provincia llegarán sus efectos de forma tangencial, del mismo modo en que la jornada del jueves sacudía de forma leve el territorio cordobés.

Las precipitaciones, que volverán a ser de forma débil, afectarán a toda la provincia desde primeras horas de la mañana, aunque no será hasta la caída de la noche cuando el grueso del frente recorra el territorio de norte a sur. La lluvia dará continuidad a los chubascos que de manera débil y aislada puedan salpicar amplias zonas de Sierra Morena durante la jornada del viernes. No obstante, no se esperan grandes acumulados, con unos registros medios que de media rondarán los 5 litros por metro cuadrado.

Además, y tal y como ocurriese el pasado jueves, la lluvia irá acompañada de importantes rachas de viento. Desde el mediodía del sábado, el viento podrá alcanzar o superar los 50 km/h en casi cualquier punto de la provincia, tendiendo a incrementarse con el paso de las horas. El punto álgido del episodio llegará con la caída de la noche, cuando el viento podrá superar los 70 km/h en algunos puntos de Sierra Morena.

No obstante, el temporal de viento y lluvia que dejará la borrasca Domingos será de menor intensidad que el de Ciarán, por lo que no se esperan efectos especialmente significativos en casi ningún punto de la provincia. De hecho, la atmósfera cordobesa debería recuperar rápidamente la estabilidad, dando paso a una jornada de domingo de ambiente mucho más apacible. De igual modo, aún podrán registrarse algunos chubascos de escasa importancia en el cierre del fin de semana, aunque los cielos mostrarán una clara tendencia a ir quedando poco nubososo despejados.

