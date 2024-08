Nueva semana tórrida en la provincia cordobesa

Se acaba el fin de semana, pero no las altas temperaturas, ya que este domingo ha sido nuevamente un día cálido en gran parte de la provincia. De cara al inicio de semana las previsiones continúan mostrando un escenario de altas temperaturas, donde las máximas se acercarán o sobrepasarán los 40 ºC en gran parte de la provincia, por lo que, los avisos por altas temperaturas seguirán repitiéndose en cascada a lo largo de los próximos días.

De momento el inicio de semana irá fluctuando en este umbral, sin esperar temperaturas extremas, pero sí cálidas. Con noches que seguirán siendo tropicales en la mayoría de municipios, quedándose por encima de los 20 ºC durante gran parte de la noche, rondando este valor a primeras horas del día.

Mañana lunes, los avisos amarillos abarcan toda la provincia, por temperaturas que un día más se acercarán a los 40 ºC en puntos del valle del Guadalquivir, en general quedándose por debajo de este umbral, mientras que el aviso será por valores cercanos a los 38 ºC en puntos de Sierra y Pedroches y comarcas de la Subbética. Noches cálidas las que se esperan en los próximos días, aunque algo menos calurosa que en días pasados.

El cielo se podrá observar sin nubes, el tiempo soleado dominará la situación a lo largo de toda la semana, la cual transcurrirá sin novedades atmosféricas, salvo alguna nube de evolución que se pueda desarrollar en puntos de sierra, pero que no dejarán probabilidad de ningún amago tormentoso.

