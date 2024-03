Domingo de Ramos marcado por las tormentas y la calima

La jornada de este Domingo de Ramos se prevé algo diferente a la de hoy, a pesar de que se comenzará el día con un tiempo muy similar y temperaturas que seguirán siendo muy suaves.

La jornada arrancará con cielos nubosos en toda la provincia, nubes medias y altas que dejarán los cielos grisáceos o más bien amarronados, debido a que la calima seguirá presente en el ambiente, con concentraciones relativamente altas. Aunque en esta primera mitad del día no se esperan precipitaciones.

A partir de mediodía, la atmósfera tenderá a inestabilizarse, las nubes de evolución irán ganando terreno, primeramente, en zonas de montaña de la Subbética y Sierra Morena.

Sobre las 14:00 y las 15:00 se podrían empezar a registrar algunos chaparrones por el centro-sur de la provincia, que irían ganando intensidad y afectando a otras zonas a lo largo de la tarde, esperando su pico máximo de actividad sobre las 20:00 y las 21:00, pudiendo venir acompañados de tormenta y barro.

Posteriormente irían disminuyendo, siendo más probables hasta medianoche por zonas del norte de la provincia, aunque el riesgo de nuevos chubascos en prácticamente toda la región se mantiene durante la madrugada.

Las temperaturas, a pesar de que descienden ligeramente, se espera que sea una jornada nuevamente templada, con termómetros que oscilarán entre los 14-17 ºC de mínima y los 24-26 ºC de máxima en gran parte de la provincia. Y junto a estos chubascos, se podrían generar algunas rachas de viento localmente intensas.

