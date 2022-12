El primer 'round' de las lluvias deja acumulados cercanos a los 100 litros en la provincia

Por fin la lluvia. Y por fin la lluvia en condiciones, con escasas incidencias y grandes acumulados en toda la provincia de Córdoba, aunque de manera desigual. El primer envite de la borrasca sin nombre que ha azotado al suroeste de la Península Ibérica durante las últimas 48 horas ha dejado acumulados en torno a los 100 litros en varios puntos de la Sierra Morena cordobesa, con imágenes que parecían un recuerdo de arroyos volviendo a la vida, de escorrentías, de acuíferos saturados y de alegría en el campo.

El episodio ha llegado a dejar más de 106 litros entre este jueves y viernes en la zona de La Jarosa, Sierra Morena y término municipal de Córdoba, según una estación meteorológica instalada en la zona. El pluviómetro del SAIH en el embalse de San Rafael de Navallana se ha ido a los 92,2 litros. Y la estación secundaria que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en Cardeña ha registrado un acumulado de 82,6 litros. Durante varias horas de este viernes, Cardeña ha sido el lugar de España en el que más ha llovido. Hasta que el frente ha comenzado a dejar importantes acumulados en las Sierras Béticas.

La lluvia también ha sido generosa en el Valle del Guadalquivir. En Fuente Palmera, la estación de la Aemet ha anotado 70 litros entre el jueves y el viernes. La estación oficial en el Aeropuerto de Córdoba ha marcado un acumulado de casi 62 litros en dos días. Una cifra similar se ha registrado en Montoro, mientras que en Villanueva de Córdoba se han acumulado 43, 31,5 en Doña Mencía, 29 en Priego de Córdoba y apenas 20 en Hinojosa del Duque.

Las precipitaciones darán una tregua durante la jornada del sábado, cuando solo se esperan chubascos débiles a primeras horas de la mañana, pero regresarán el domingo.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

