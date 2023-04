Estos son los itinerarios previstos para este Domingo de Ramos

La Semana Santa tiene su punto de partida el Domingo de Ramos, que este año es el 2 de abril. Esta jornada comienza con la salida de la Entrada Triunfal, conocida como Borriquita popularmente y que inicia su procesión a las 9:45 desde San Lorenzo. Esta hermandad precede a las cinco que realizan sus estaciones en horario de tarde. A las 16:00 continúa el día con la corporación del Rescatado, que sale de la parroquia de Santa María de Gracia y San Eulogio (Trinitarios). Ya a las 16:40 arranca el tránsito de la Esperanza por la ciudad. Lo hace desde San Andrés Apóstol.

También inicia a las 16:40, desde la parroquia de Santiago Apóstol, su estación la hermandad de las Penas. Así, las dos corporaciones que cierran la jornada en lo que a salidas se refiere -también en Carrera Oficial- son las del Amor y el Huerto. La primera comienza su recorrido por la ciudad a las 17:20 desde Jesús Divino Obrero -en el conocido como El Cerro, en el Distrito Sur-, mientras que la segunda lo hace a partir de las 17:30 desde San Francisco y San Eulogio

El día en Carrera Oficial comienza a las 12:00 con la Entrada Triunfal, si bien es ya por la tarde cuando las procesiones se suceden en el entorno de la Mezquita Catedral. A las 18:30 abre el recorrido la hermandad de las Penas, a la que después continúan el Rescatado (19:07), la Esperanza (19:42), el Amor (20:17) y el Huerto (21:00). Acaba el Domingo de Ramos con la entrada del Amor, en Jesús Divino Obrero, a partir de las 00:20, ya en la madrugada del Lunes Santo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!