Regresa Djetei y se estrenan Nahuel y Sidibé en una lista de 21

Ni una ni dos, hasta cinco son las novedades en esta ocasión. Aunque es posible que éstas acaben por ser cuatro. La cifra final depende la decisión del entrenador durante la mañana del domingo Es decir, hasta una hora antes de la nueva cita, con comienzo previsto a las 18:00, no se va a conocer quiénes son los elegidos definitivamente. No en vano, el Córdoba encara el duelo con el Recreativo Granada, primero de una serie de seis de gran trascendencia, con una lista de 21 jugadores. Significa este hecho que el preparador califal, Pablo Alfaro, ha de realizar un descarte. Lo cierto, en todo caso, es que la convocatoria inicial recoge un quinteto de nombres distinto de todos los que fueran de la partida la anterior semana. Destacan principalmente el de Djetei y los de Nahuel y Moussa Sidibé, cada uno por distinto motivo. Mientras, vuelve, aunque sólo a priori por ahora, De las Cuevas y recibe la llamada Álex Meléndez, del filial.

En realidad, las permutas respecto del choque con el UCAM Murcia no sorprenden. Y tampoco es que hubiera muchas opciones de generar un movimiento inesperado. Se trata de la consecuencia directa de la reconfiguración de la plantilla, que no sólo se da con altas y bajas en el mercado de invierno sino con otras circunstancias. De entrada, Samu Delgado desaparece de las quinielas al aceptar la retirada de su licencia para favorecer la contratación de un futbolista mayor de 23 años. El motivo, por si alguien no lo recuerda, es que su lesión resulta más grave de la previsión primera. También se suma en la enfermería esta vez Jesús Álvaro, que es el único futbolista de la plantilla no disponible para recibir al Recreativo Granada en El Arcángel. El canario cuenta con molestias físicas mínimamente importantes como para quedar fuera de juego.

Así, en resumen, Pablo Alfaro incluye en la convocatoria a la totalidad de los jugadores del primer equipo en situación de participar sobre el verde. Incluido está ahí Djetei, al que recupera el técnico aragonés después de tres semanas de ausencia también por una dolencia física. La vuelta del camerunés es una gran noticia para el entrenador del Córdoba pues se trata de una de las piezas claves. Aunque ahora ha de verse si entra en el once además o ha de esperar su turno ante un Xavi Molina muy solvente. Pero la del central no es la única novedad, en efecto, de la lista del maño, ya que también se estrenan en una convocatoria del cuadro califal los dos últimos fichajes de la entidad. Es decir, Nahuel Arroyo y Moussa Sidibé tienen posibilidades de jugar también, salvo que el domingo uno de ellos sea descartado -lo cual es improbable-, apenas unos días después de firmar e integrarse en el grupo de trabajo.

Por otro lado, Pablo Alfaro tiene de nuevo a su disposición a Miguel de las Cuevas. El alicantino regresa a la citación tras no formar parte de la expedición a Murcia por unas molestias de las que se sobrepone esta vez. De esta forma, el entrenador del Córdoba tiene casi un 100% de efectivos a su alcance. A pesar de ello, opta por recurrir al filial y componer una enumeración de futbolistas con uno sobrante, por decirlo de alguna forma. Sucede después de que también llamara a Álex Meléndez, lateral izquierdo que defiende los intereses del segundo equipo. El defensor forma parte por el momento de la convocatoria para el referido encuentro ante el Recreativo Granada y lo hace, como es lógico, por la baja de Jesús Álvaro. El domingo ha de saberse no sólo el once sino quiénes aguardan en el banquillo.