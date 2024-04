El VI Triatlón Ciudad de Córdoba abrirá inscripciones el próximo 29 de abril

Una de las pruebas más míticas del circuito provincial y que tuvo que realizar una parada en su camino para volver con más fuerza que nunca. La organización de la sexta edición del Triatlón Ciudad de Córdoba anunció durante el pasado mes de septiembre que este 2024 iba a ser su año, el del retorno por fin de una competición que se ha ganado a pulso el ser tan relevante en el panorama califal e incluso dentro del calendario autonómico. Ahora, con la fecha fijada tras conocer el calendario del triatlón cordobés en noviembre, las inscripciones ya tienen un día fijado para su venta.

Y es que el VI Triatlón Ciudad de Córdoba abrirá sus inscripciones el próximo 29 de abril, siendo una prueba que, antes de su retiro, agotaba dorsales continuamente, además de tener una afluencia femenina muy positiva. Por tanto, se espera que las 500 plazas asignadas no queden disponibles en apenas días. Además, la competición estará dividida en nueve categorías: juvenil (2007-2008), junior (2005-2006), sub 23 (2001-2004), absoluto (1985-2000), veterano 1 (1975-1984), veterano 2 (1965-1974), veterano 3 (1955-1964), veterano 4 (1945-1954) y veterano 5 (anterior a 1944). El coste de las inscripciones va desde los 27 euros de deportistas federados y 34 los no federados.

Una competición que comenzará en el embalse de San Rafael de Navallana y terminará en las instalaciones del Fontanar, con una reglamentación de prueba sprint y que entra dentro del calendario de la Federación Andaluza de Triatlón. Además, la organización ya ha desvelado el cartel oficial de un Triatlón Ciudad de Córdoba que vuelve a ser una realidad y que ya calienta motores para su celebración el 23 de junio.