Última cita del Nacional para las 'balas verdes'

Este apasionante 2023 llega a su fin con la última de las carreras programadas con ocasión del Nacional más importante. El circuito catalán de Montmeló cierra por primera vez, desde hace años, el apasionante Campeonato de España de Velocidad (ESBK), con gran parte de sus títulos en juego, y allí estará el Deza-Box 77 Racing Team.

En SSP 300, los jóvenes llegan con las máximas ilusiones de cerrar un gran año, así como dejar puestas sus intenciones para la próxima temporada. Antonio Torres se encuentra en plena disputa por el título Kawasaki, así como segundo de la general. Dos títulos muy importantes para el de Dos Hermanas, que ha cerrado un año con algún imprevisto, pero demostrando estar siempre en liza para sobreponerse a cualquier situación. Iván Muñoz ha visto como cada fin de semana de competición le daba un gran bagaje de aprendizaje, en una temporada que le ha hecho crecer como piloto más que ninguna otra. En Jerez recuperó su lugar en el grupo de cabeza, y desde ese mismo lugar, quiere luchar por el podio en la cita final.

El que llega más motivado que nunca es Iván Bolaño. Jerez fue su punto de inflexión. De los mejores fines de semana del piloto de Badajoz que, aunque acabó con una caída en la segunda de las carreras, demostró ser merecedor de la victoria en ambas mangas, con una exhibición de pilotaje y una seguridad arrolladoras. En Montmeló no espera menos, y dará su máximo para marcharse al parón invernal con las mejores sensaciones.

Tomás Marín se estrena en el circuito de Barcelona por primera vez, pero el trabajo de preparación, así como de estudio sobre la pista, ha sido digno de la adaptación que seguro realizará, para pronto, seguir asegurando los grandes pasos dados durante las últimas citas, que le aproximarán, seguro, al top ten. Uriel Hidalgo llega a su cita de casa. Con esta motivación especial, sumada a la sensación agridulce de la última ronda, el catalán buscará la forma de estar en el grupo delantero y asentar posiciones para dejar las intenciones claras para el próximo año.

En SSP Next Generation, Guillem Erill, el piloto nacido a escasos kilómetros del circuito, se muestra muy optimista ante un trazado que le ha visto luchar por las posiciones de honor en el pasado. El binomio que forma junto a su Kawasaki ZX6R le hace sentirse muy cómodo en su circuito y, por ello, los pensamientos son muy optimistas. En una temporada de cambios, el piloto quiere finalizar con buen sabor de boca y, por qué no, con uno de sus mejores resultados, para encarar el 2024 con la mayor de las motivaciones. Como de costumbre, el jueves y el viernes tendrán lugar los entrenamientos libres. El sábado el único cronometrado y la primera de las carreras, para el domingo celebrar el warm up matutino, y la última de las carreras de este 2023, para con ello cerrar el año.