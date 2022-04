La UCO y una jornada para analizar la intersección entre la violencia y el deporte

El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación ha acogido la Jornada sobre Extremismo Violento y Deporte, enmarcada en el proyecto europeo ‘Sport for Prevention of Extremism in Youth’, coordinado por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) y financiado por la Comisión Europea. La actividad ha sido inaugurada con la presencia de la vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria, Rosario Mérida Serrano; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, María del Mar García Cabrera; el vicedecano de Practicum de la Facultad de Ciencias de la Educación, Manuel Moyano Pacheco; y el presidente de la UFEC, Gerard Esteva i Viladecans.

La vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria se ha congratulado de presentar “un acto necesario y pertinente”, ya que se están detectando en la sociedad “radicalismos ideológicos” de diversa índole. “El deporte es un ejercicio de transmisión de valores para el ser humano y, en ocasiones, asistimos a espectáculos lamentables de confrontación”, ha señalado Rosario Mérida.

María del Mar García ha recordado que “estamos viviendo un contexto de extremismos”, ya que actualmente se está produciendo “una guerra” a pocos kilómetros de España, en referencia a la invasión rusa de Ucrania. “Es nuestra responsabilidad como facultad poner en valor la prevención para hacer una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”, ha indicado la decana del centro.

Manuel Moyano ha comentado que es “un orgullo” presentar esta actividad en la que también se van a presentar los resultados del proyecto ‘Sport for Prevention of Extremism in Youth’. “Parece mentira que cien años después de los conflictos bélicos que asolaron Europa en el siglo XX, estemos viviendo de nuevo situaciones de extremismo violento”, ha apostillado. El vicedecano de Practicum ha declarado que el deporte “es un vector tanto para el riesgo como para la prevención” y que, durante la jornada, se va a contar “con profesionales de primer nivel para la prevención primaria”.

Gerard Esteva ha comentado que un ejemplo de cómo se puede facilitar la prevención en el deporte es que en los atentados que se produjeron en Barcelona en el verano de 2017, quienes participaron “estando federados” en equipos de Cataluña. “Es un indicador de que, desde el deporte base, podemos tener información de primera mano para hacer un mundo mejor”, ha asegurado.

La jornada ha consistido en varias mesas redondas en las que han intervenido profesores de diferentes centros educativos de Córdoba, así como una presentación de resultados del proyecto “Sport for Prevention of Extremism in Youth” y la conferencia ‘Terrorismo y deporte’, a cargo de Carlos Igualada, director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.