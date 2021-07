Oro y plata nacionales con la firma del Club Arqueros Córdoba - Villafranca

Probablemente no sea una de las disciplinas con más seguimiento. Suele suceder con otras muchas también. Ello no quiere decir que no tengan importancia, ni ésta ni todas las demás. Y mucho menos significa que no requiera atención cada uno de los logros que se alcanzan en las mismas. Lo cierto es que recientemente suma dos medallas a la hoja de servicios colectiva el Club Arqueros Córdoba – Villafranca. Ambas son de carácter nacional, ya que la entidad celebra un oro y una plata en los Campeonatos de España de tiro con arco al aire libre.

La competición se desarrolló en el complejo deportivo Cantarranas de Madrid entre el pasado miércoles y el domingo. En dichas instalaciones consiguió el metal directo para el conjunto de la provincia Ángel Carretero. Directo porque lo hizo como miembro de la entidad y no con una federación autonómica, como sí ocurrió con la otra presea. Sea como fuere, el arquero cordobés obtuvo la medalla de plata en la modalidad de arco compuesto dentro de la categoría de veteranos.

Ángel Carretero se proclamó subcampeón de España en un evento que, en su caso, transcurrió entre el jueves y el viernes de la pasada semana. La competición estuvo muy reñida, pero el deportista del Club Arqueros Córdoba – Villafranca supo estar en las primeras posiciones desde el principio. El caso es que su presencia en el segundo cajón del podio no fue el único éxito del cordobés, que se colgó la medalla gracias a un registro que fue mejor marca regional. Porque estableció, en efecto, nuevo récord de Andalucía de su categoría.

El oro lo consiguió, por otro lado, Juan Francisco Navarro. Pero en esta ocasión fue con la federación autonómica en la competición por comunidades. Con todo, el Club Arqueros Córdoba – Villafranca pudo festejar como suyo este éxito. Su deportista se proclamó campeón de España junto con el sevillano Sergio Martínez y el onubense Miguel Medina. Así, tanto él como su compañero, Ángel Carretero, lograron colocar el nombre de su club en lo más alto de la disciplina a nivel nacional.