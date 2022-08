La RFEF fecha el 1 de septiembre como límite para el caso del Dux Internacional

El arranque de la temporada 2022-23 en la Primera RFEF ha sido revuelto. Al tiempo que no se conoció prácticamente hasta última hora la empresa encargada de retransmitir los encuentros en dicha categoría, otro asunto anda en el limbo en torno a los participantes de la competición, y en lo cual mantiene su atención el Córdoba CF, teniendo en cuenta que implicaría cierta modificación en su planificación. El conjunto blanquiverde inició el campeonato liguero con una contundente victoria sobre el Unionistas de Salamanca y este mismo domingo tendrá una nueva cita en El Arcángel ante el Fuenlabrada. Eso sí, la entidad no pierde de vista el caso del Dux Internacional de Madrid, club que no cuenta con jugadores ni cuerpo técnico con los que empezar a competir y cuya primera jornada ante el Deportivo fue aplazada. Por tanto, aún se desconoce cómo finalizará su situación dentro de la categoría de bronce nacional.

En este sentido, se ha sumado un nuevo capítulo en torno la Real Federación Española de Fútbol, que ha publicado un comunicado donde expresa que “el Juez Único de competiciones no profesionales, evaluadas todas las alegaciones presentadas por el Club Dux Internacional SL y los informes solicitados, ha resuelto considerar que, en aras a garantizar los derechos de participación de dicha entidad en la categoría de la Primera Federación debe contemplarse que el límite máximo para la solicitud de las licencias de jugadores, entrenadores y demás miembros del equipo está fijado para el próximo día 1 de septiembre a las 23:59”.

Esa es la fecha límite marcada por la RFEF para resolver la cuestión. Asimismo, establece que con el fin de “garantizar, también y en paridad de condiciones, los derechos en la competición de los otros clubes de la misma categoría y grupo” y “con la necesidad de conocer con la antelación mínima suficiente si la próxima jornada va a poder disputarse el partido previsto entre el Dux Internacional SL y la AD Mérida evitando gastos innecesarios al club visitante y a sus aficionados”, se toma la medida provisional de “exigir al club que solicite y disponga antes del miércoles 31 de agosto a las 12:00 del número mínimo de licencias establecidas en el Reglamento General o, en su caso y si no dispone de ellas o considera que no debe disponerlas hasta el día 1 a las 23:59, deposite o avale ante la RFEF la cantidad de 493.317 euros que, de acuerdo con los informes disponibles, es la cantidad de los perjuicios económicos que causaría a los demás clubes del mismo grupo en caso de no participación”. Y es que el Juez Único considera que “deben garantizarse tanto los derechos del Club Dux Internacional SL como los derechos de los otros clubes; y, por ello, debe adoptarse una medida provisional que balancee ambos derechos”, señala el escrito.

Igualmente, el comunicado apunta que “la medida prevista en el Reglamento General de la desinscripción cuando un club aún no ha iniciado su participación efectiva en la competición ofrece una situación más favorable”, dado que les “permite seguir compitiendo y participar en la categoría inmediatamente inferior (Segunda Federación) en la misma temporada”, mientras que “la medida alegada por el club de apertura de un expediente disciplinario no es aplicable a este caso y, además, es mucho más perjudicial”, pues “les impide seguir compitiendo en la misma temporada y les imposibilita poder ascender en la siguiente”.

Finalmente, el Juez Único ha fijado un plazo para que aquellos clubes con méritos deportivos puedan “manifestar su interés por la inscripción y acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en cada categoría en el supuesto que, vencidos los plazos, el Club Dux Internacional SL no llegara a competir en la Primera Federación”.