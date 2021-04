El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 4 de abril

Muy discreto es en esta ocasión el balance para los clubes de la provincia. La escasez de victorias es el motivo principal pues menos de cinco se contabilizan. Cierto es que este fin de semana son hasta diez los conjuntos cordobeses que no entran en acción a lo largo del fin de semana. Sea como fuere, quizá destaca el triunfo del Adesal dentro de la fase de permanencia de Guerreras Iberdrola (balonmano). Básicamente porque el equipo de Rafa Moreno encadena la segunda en la que precisamente fuera jornada número dos del nuevo tramo competitivo. También porque con estos dos puntos da un paso adelante y abandona la zona de descenso a División de Honor Plata.

No menos relevante es otra de las pocas victorias logradas durante estos días. Ésta es la conseguida por el Córdoba en la primera fecha del Grupo IV en fase de acceso a Primera RFEF (fútbol). Los blanquiverdes comienzan con buen pie, por tanto, su gran desafío de mantenerse un escalón por debajo del fútbol profesional después de perder todas las opciones de ascenso. Dentro de la misma disciplina se produce otro hecho trascendental. Se trata de la clasificación del Salerm Puente Genil para la pugna por el play off a Segunda RFEF -desde la Tercera actual- en un final de primer tramo de la campaña realmente apasionante para las entidades de la provincia. Por cierto, por vez primera el Deportivo Córdoba no gana en Vista Alegre en lo que va de campeonato de Segunda (fútbol sala). Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.