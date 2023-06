Paco Salinas: “La vida siempre te da oportunidades”

La vida a veces puede llegar a parecer injusta, pero lo que es cierto es que, a veces, depende de con qué mirada la mires. Paco Salinas sufrió un accidente de moto en 2007 cuando había superado la tesis doctoral en Ciencias del Deporte y era una auténtica eminencia. Sin embargo, ese duro varapalo le dejó en una silla de ruedas, parando su gran ritmo de vida y su posible futuro tanto a medio como a largo plazo. En cambio, el deportista cordobés no ha querido darse por vencido y es un ejemplo para todos los seres humanos que siguen viviendo en este planeta. Salinas es un nadador paralímpico con más de 30 títulos en su palmarés y que llega a esta entrevista después de conseguir un oro y una plata en las Series Mundiales de Berlín.

PREGUNTA. Me gustaría empezar esta entrevista con esa plata y ese oro en las Series Mundiales de Berlín. ¿Cómo fue conseguir otro éxito en tu carrera?

RESPUESTA. Ha sido un éxito distinto a los demás porque la temporada se ha presentado con un poco de dificultad. Al principio tuve problemas con una infección en navidad, de riñón de nuevo. Eso me ha estado lastrando toda la temporada. No me permitido entrenar como quisiera y eso me ha hecho que sea más difícil llegar ahí. Cuando ha llegado el momento de las Series Mundiales de Berlín pues sí que he llegado bien. Te comento esto porque me ha hecho valorar de nuevo lo que es estar en una Copa del Mundo, sobre todo en Berlín. Estamos hablando de 500 nadadores, 52 países, un nivel altísimo. Lo valoras todavía mucho más. Cada año cuando acudes te das cuenta de la importancia que tiene el estar ahí. Muy feliz, muy contento por también esta dificultad última que tuvimos, ya que llegamos a cuatro horas de empezar la competición.

P. Si tuviste una dificultad mayor a la hora de la preparación, peor fue el llegar a Berlín.

R. Eso fue lo peor porque ahí es donde te das cuenta de que el ser humano verdaderamente se crece ante una dificultad. Era una odisea. Fueron 15 horas de viaje: tres vuelos y dos trenes. Llegas a una Copa del Mundo con tres horas y media o cuatro antes de empezar la competición. Te levantas con esas pequeñas horas y rápidamente llega la competición. Mira, te voy a dar un dato: estuve mirando los datos de reacción de todos los nadadores y estaban en torno a 0,60 o 0,80 que es lo que estaba haciendo yo, pero en esa competición hice 0,27. Yo no he hecho esa velocidad de reacción nunca en mi vida durante mi trayectoria deportiva. Iba con una adrenalina por todo lo que había pasado que cuando llegué estaba enchufado. Mi único objetivo durante todo el viaje era llegar.

P. Este último éxito se podría extrapolar a lo que ha sido tu vida.

R. Yo creo que sí. Lo has definido perfectamente. Era como, sin saberlo, que no solo iba a llegar, sino que también voy a conseguir esta arriba. Era todavía más grande por así decirlo gracias a la dificultad que tenía el llegar. Esa pauta, desgraciadamente, en el 2007 me enseñó a pasarla y eso hace que tener unas herramientas aprendidas. Eso te ayuda a gestionar la situación. Llegué a Málaga, no lo dudé, miré vuelos para otro país de Europa que tuviera conexión con Alemania. No lo dudé. Me fui a París y de ahí a Alemania.

P. Esa capacidad para solucionar los problemas, ¿se aprende o se nace con ella?

R. Yo lo veo por un lado es cierto que no lo veo como un mérito mío, como el que tiene talento para el deporte y no le cuesta trabajo eso porque es algo que lo lleva. Por un lado lo veo así, que yo tengo. ¿Lo habré podido desarrollar a partir de mi accidente? Por supuesto. Por otro lado, está claro que yo tengo una visión en ese sentido pues que, en la vida, un problema es algo que no tiene solución. Si no tiene solución no vale la pena estar lamentándose por ello. Son situaciones adversas, situaciones complicadas. Dejo a un lado lo negativo y me centro en lo positivo. Llegué a Málaga, perdí el vuelo. Me centré en buscar una solución y dejé a un lado el pensamiento de que perdí el vuelo.

P. Para recapitular un poco tu vida, en 2007 tuviste un accidente de moto donde el atestado reflejaba que ibas por debajo de la velocidad máxima permitida. ¿Es difícil de comprender ese tipo de situaciones?

R. En la vida, con mi experiencia, cada uno tiene un inicio y un fin en ese sentido. He circulado otros días más lento, otros más rápidos, como cualquier persona dentro del sentido común. Ese día iba super tranquilo. Como bien has dicho, el parte de atestado dice que iba por debajo de la máxima velocidad permitida, pero, en cambio, estaban ahí los baches. No sirve de nada lamentarse de eso. También es verdad que eso lleva un proceso porque durante el primero, segundo o tercer mes pues te preguntas el por qué. A partir de ahí, no sirve de nada lamentarte. ¿Qué vas a lograr? ¿Ponerte de pie? No. De una dificultad, se hace una oportunidad en la vida.

P. ¿Cómo fueron esos primeros meses?

R. Dentro de lo que es un proceso y una dificultad que es la que me pasó, pues fueron duros. Pero dentro de eso, fue entrecomillas normal. La verdad es que lo asumí y lo afronté con normalidad. Tuve suerte porque tenía a gente a mi alrededor que me ayudaron y a ellos se les debo todo. Lo llevé con normalidad. Tuve que llorar y lloré, como una persona normal. Al principio, pues de cada 30 días lloraba cuatro, después tres, dos, uno... Lo que hay que hacer es adaptarse a lo que la vida te va poniendo en tu camino. Si no sabes adaptarte... una vida sin dificultad, donde tuvieras de todo, pues sería una vida ideal, pero la vida no es eso. La vida no es fácil para nadie y hay que saber adaptarse a lo que te va viniendo en cada momento.

P. La adaptación llegó al deporte.

R. El deporte ya estaba ligado a mi vida, desde pequeño. Yo estudié Ciencias del Deporte. Cuando tuve el accidente, acababa de obtener el premio extraordinario de mi promoción y estaba precisamente en Nueva York y en Las Vegas dando una conferencia sobre deporte. El deporte siempre ha formado parte de mi vida. Como tu bien has dicho, tuve el accidente de trabajo, terminé la tesis doctoral y rápidamente encaucé mi vida entorno al deporte.

P. Y la adaptación a un nuevo deporte. ¿Cómo es practicar una disciplina después del accidente?

R. Muy distinto. Ten presente que ahí pasa, sobre todo, una cosa. La principal es la edad porque a un niño con cuatro o cinco años pues su patrón motor no lo tiene definido. Si lo metes a correr, andar, tenis o a nadar pues esas habilidades no las tiene adquiridas. Por tanto, para él no es tan complejo, pero para una persona que tiene 25 años pues es más complejo. Yo sabía lo que era caminar, correr y con un patrón motor totalmente definido y asentado. Cuando me metía en el agua, inconscientemente quería dar una patada. A nivel mental me decía :“que no, que no, que no, que solo tenía que mover los brazos”. Y la flotabilidad es diferente. Te cambia todo por completo. Es una visión de la vida totalmente diferente desde que abres los ojos hasta que los cierras. Eso conlleva un proceso de adaptación.

P. Hemos hablado de oportunidades y de crecimiento, pero, ¿te arrepientes de algo en la vida?

R. No. Para nada. En absoluto. Yo creo que la vida te da oportunidades y creo que en el 2007 me dio una oportunidad de ver la vida de una forma totalmente distinta. A mí me preguntaron: “oye, Paco. Has conseguido mucho desde tu accidente. ¿Lo cambiarías todo por volver a caminar?”. Le dije obviamente que sí, pero con una balanza de un 51% a 49% porque gracias a mi accidente he tenido muchas oportunidades en mi vida. He visto muchas cosas en mi vida que si no llega a ser por el accidente pues no hubiera podido apreciarlas.

P. Y eres lo que eres después del accidente.

R. Exacto. Te das cuenta de que puedes ayudar también a muchos jóvenes con la campaña que estamos realizando ahora a través del proyecto Si no puedes caminar, vuela. Te das cuenta de que ayudas a los chavales. Esa forma de la que ellos te ven a ti, pues eso no hubiera ocurrido sin el accidente porque a mí antes no me veían así. Empatizan mucho contigo. Los chavales que más ayuda necesitan, pues son los que más empatizan. En ese sentido estoy muy feliz.

P. Ese aspecto de ayudar a la gente es fundamental.

R. Hay muchas más personas de las que pensamos que realmente necesitan ayuda en la vida, al menos a mí se me dan casos en Córdoba cuando voy por la calle. En la vida, lo que tienes que hacer es de una dificultad, una oportunidad y una oportunidad para crecer. Es lo que le transmitía al Córdoba Patrimonio de la Humanidad cuando se encontraba en aquella situación de dificultad. Ahí es donde, si eres realmente grande, tienes que demostrarlo porque lo fácil es fácil para todos y en lo difícil es donde se ve la grandeza de las personas y no todas las personas, ante una dificultad, saben gestionarla y salir adelante. Eso mismo intento trasmitirle a la gente que necesita algún tipo de ayuda.

P. Pasando al apartado deportivo, 11 años en la élite y más de 30 títulos. ¿A qué aspiras en tu carrera?

R. Realmente, en mi carrera no sigo por conseguir otro título o no. Lo hago sobre todo por darle visibilidad al deporte adaptado y creo que ese es el camino, el mostrar que el deporte adaptado es un deporte profesional, donde la gente y los deportistas trabajan como cualquier otro a nivel profesional y para que eso haga que el deporte adaptado crezca en nuestra provincia y en nuestro país. Es el motivo por el que sigo con mi carrera deportiva. A mi ya no me va a suponer nada ganar o no. Lo que quiero es demostrar es que las personas que tienen alguna discapacidad pueden practicar deporte y se pueden dedicar profesionalmente a ello como cualquier otro deportista, sin ningún tipo de limitación.

P. Para despedir y siguiendo el hilo de las entrevistas de este serial, ¿dónde te ves dentro de cinco años?

R. Complicado. Para empezar, ahora mismo, no me veo con el fin de mi carrera deportiva. No sé si va a ser el año que viene, de aquí a dos años, o de aquí a tres. No sabría decirte si en cinco años la pudiera haber terminado. Por otro lado y si la hubiera terminado, me veo con algún proyecto seguro relacionado con el deporte. No sé si va a ser la natación o en el motociclismo, ahí te lo dejo. Hay alguna que otra puerta de enlace y de salida a algo relacionado con el motociclismo. Para mí el motociclismo es mi pasión y siempre me va a gustar. No sé si voy a hacer algo relacionado con el motociclismo cuando acabe con mi carrera deportiva, pero sí que relacionado con el deporte.