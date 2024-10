El Museo de la Almendra vence con autoridad al Son Cladera

La maquinaria debe engrasar con el paso de las jornadas porque nunca es fácil comenzar la temporada, menos aún si la competitividad es tan alta como en la Superdivisión femenina. Por ello, el Museo de la Almendra Francisco Morales tan solo necesitaba tiempo para que el trabajo reluciese, y así ha sido este sábado en el Centro de Tecnificación Priego de Córdoba. El cuadro prieguense ha logrado una victoria de autoridad ante un Son Cladera TTC que perdió su condición de invicto gracias al trabajo realizado desde el primer momento por el conjunto local.

Aun así, la dificultad iba a estar ahí, aunque pronto demostró el Museo de la Almendra Francisco Morales que estaba con un punto más de intensidad. Por un lado, Jiaqui Meng salió a la pista como primera espada del cuadro prieguense y no tuvo apenas dificultad para doblegar a Jinnipa Sawettabut por un 3-0 que dejó muy buenas sensaciones para las locales. De hecho, esta tendencia se mantuvo cuando Marija Galonja también doblegó con autoridad a Eugenia Sastre por 3-1.

Esta ventaja en el marcador (2-0) ya era más que sólida, pero, como es lógico, no te asegura ni siquiera puntuar, por lo que el trabajo no estaba terminado, ni mucho menos. El Museo de la Almendra Francisco Morales tenía que mantener un ritmo demoledor ante un Son Cladera que no tenía argumentos para responder a las locales, y se demostró nuevamente con una Tatiana Garnova que subió el tercer punto al luminoso general tras vencer a Pauline Chasselin (3-1).

El punto estaba asegurado, pero también existía la posibilidad de cerrar el partido por la vía rápida y el Museo de la Almendra Francisco Morales no iba a desaprovecharla. Marija Galonja cogió la responsabilidad y doblegó a Jinnipa Sawettabut para sumar una victoria sólida e importantísima ante un rival directo por las posiciones cabeceras de la Superdivisión femenina.