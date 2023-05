El montillano Paco Jiménez, subcampeón internacional de Descenso de Barrancos

Su merecido reconocimiento a un hecho histórico tanto para la provincia de Córdoba como para la capital. Los deportes minoritarios, a veces, no tienen su hueco en la sociedad o simplemente no perpetran entre unos ciudadanos que no pueden disfrutar de la esencia de una disciplina en concreto. Sin embargo, hay ciertos profesionales que lo dan todo por su hobbie hasta que se vuelven profesionales e, incluso, se codean en la élite a nivel mundial, como le ha pasado a este montillano. Paco Jiménez se proclamó subcampeón internacional en Descenso de Barrancos en la competición celebrada en la ciudad portuguesa de Ponte da Barca durante el pasado fin de semana.

El evento denominado Canyoning Summit 2023, conocido como la cumbre del barranquismo, está organizada por la International Canyoning Academy y se dan cita numerosos expertos en esta disciplina de montaña. Para esta importante cita, el deportista montillano compitió bajo el nombre de Jaire Aventura junto a sus compañeros David Cuquerella y Pedro Sánchez. El objetivo era aprender de un evento a nivel mundial, pero lucharon con todo para conseguir el título internacional. De hecho, el barranco del Río Carcerelha, ubicación donde se realizó la actividad deportiva, consta de complejas maniobras que exigen un elevado nivel de cualidades técnicas como diferentes pruebas de rápel, polipastos, movimiento de cargas y sistemas de frenado, rápeles guiados, montaje de pasamanos y ascensión por cuerda, que tuvieron que afrontar con destreza, fuerza y resistencia. Aun así, este plantel se desenvolvió a la perfección y el cordobés pudo alzarse con la medalla de plata.

Tras conseguir este hito internacional, Paco Jiménez ha remitido unas declaraciones a CORDÓPOLIS donde ha destacado “las ganas por seguir en lo más alto en los próximos años” y ha agradecido “a todos los participantes y la organización el esfuerzo realizado para que este tipo de eventos se celebren”. Por otro lado, el montillano ha recalcado que “existe un ambiente extraordinario que se crea entorno a la competición” y, además se da una rivalidad que, más que eso, “es compañerismo y amistad”. Además, Jiménez ha realizado una mención especial a su “familia y amigos por el apoyo incondicional para haber llegado hasta aquí”.

Asimismo, Paco Jiménez, Técnico Deportivo de Montaña, Barrancos y Esquí, profesor de esquí en Baqueira Beret y guía de montaña y barrancos en los Picos de Europa; ya tiene experiencia dentro de esta disciplina, ya que levantó el trofeo que le acreditaba como campeón de España en el Nacional celebrado el pasado octubre en Málaga organizado por al Federación Española de Montaña y Escalada. De hecho, el territorio malagueño volverá a ser un enclave predilecto para el montillano, debido a que el próximo 3 y 4 de junio se disputará en Ronda el Andaluz de Descenso de Cañones. Un cordobés en la cima del mundo.