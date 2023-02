José Luis Navarro Jr: “Queremos traer el Campeonato de Europa de boxeo a Córdoba”

Una muestra más de que Córdoba está más que viva en el deporte. José Luis Navarro Jr está siguiendo los pasos de su padre y está a tan solo un combate de proclamarse campeón de España, aunque su ambición no termina aquí. El joven boxeador está actualmente asentado en Madrid, realizando una preparación propia de un púgil referente a nivel mundial y siguiendo las órdenes de un Ricardo Sánchez Atocha al que el propio cordobés cataloga como “el mejor entrenador de Europa”. Aun así, toda esta ilusión no se mantiene con el tiempo si los resultados no acompañan y el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre será el juez de su combate ante Ronny Landaeta por el título nacional. Por ello, El Cazador Jr atendió a CORDÓPOLIS a dos semanas de una contienda esperada por todo el territorio cordobés.

José Luis Navarro Jr se prepara para la batalla

Más

PREGUNTA. A menos de un mes del combate, ¿cómo te encuentras para este primer gran reto?

RESPUESTA. Pues con muchísimas ganas. Hemos trabajado y seguimos trabajando muy duro. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros.

P. ¿Cómo es esa preparación previa?

R. Es muy dura y más con Ricardo que se las sabe todas. Es durísima.

P. Ya vimos en el entrenamiento a puertas abiertas que no te dejas nada.

R. Sí, claro. Además hicimos muy poquito, ha sido muy rápido todo, pero los entrenamientos suelen durar entre una hora y media o dos. Son muy duros.

P. ¿Cómo empezaste en esto del boxeo?

R. Desde chico empecé en el Subterráneo de El Arcángel, aquí en Córdoba, que era un gimnasio de boxeo. Ahí toqué un poquito con mi padre y llegó la edad de debutar, que la mínima son 15 años. Debuté y fui enganchando una cosa con la otra. También dejé el fútbol porque también jugaba al fútbol y lo iba compaginando. Ahí ya Ricardo vio el momento de pasar a profesional y pasamos a profesional que es lo que queríamos, prácticamente un sueño para mí.

P. Tuviste muy pocos combates en amateur. Mucho potencial desde primera hora.

R. Sí. Creo que tuvimos 15 peleas amateur y la gente suele pasar con 20, 30 o incluso 100, pero nosotros no tenemos un boxeo amateur. Nosotros siempre hemos sido más profesionales y entrenábamos de cara al profesionalismo.

P. Desde ese momento ya se te veían maneras.

R. Yo creo que sí, al menos (risas). Que te diga mi entrenador.

P. Ricardo, ¿se le veían maneras?

RICARDO SÁNCHEZ ATOCHA. Claro. Por eso debutó y no hizo más amateur.

P. ¿Cómo le viste?

RICARDO SÁNCHEZ ATOCHA. La primera vez que lo vi fue en un video que me mandó Pepe Navarro. Luego le vi, hablé con él, vi su convencimiento, su fe...

P. Imagino que Ricardo es un pilar para ti.

R. Es fundamental. Es el primero que me sacó de mi casa y me ha dado la oportunidad de hacer lo que yo quiero.

P. Porque tú te fuiste a Madrid.

R. Sí, claro. Estaba apuntado en una academia de militares y pagué y todo la inscripción. A los dos días me llamó, cogí las maletas y me fui, dejando atrás todo lo planificado.

P. De la noche al día.

R. Me cambió la vida y en eso estamos, para que me cambie aún más y a mejor.

P. ¿Pensabas en algún momento que llegarías a dónde estás ahora mismo?

R. De chico era lo que soñaba y que me entrenara Ricardo y que fuese su boxeador. Por ahora he llegado a una parte de mi sueño.

P. Alternabas fútbol con boxeo.

R. Entrenaba las dos cosas. Jugaba en el Figueroa y después estuve en el Cruz Conde en mi última etapa de fútbol.

P. ¿Qué se te daba mejor?

R. Yo creo que le boxeo.

P. ¿De qué jugabas?

R. De delantero. Lo difícil lo hacía, pero no era capaz de hacer lo fácil.

P. Entre unas cosas y otras, siempre has sido más de rematar.

R. Siempre me encantaba. Saltar a cabeza y eso también me encantaba.

P. Ya en Madrid, ¿cómo fueron esos primeros días o meses?

R. Pues muy bien. Yo creo que otra persona lo hubiera asimilado peor e incluso hubiera sufrido depresión porque estar solo en la habitación, sin nada, es muy duro, pero es lo que quería y lo que me gusta.

P. ¿Qué crees que necesita un boxeador para ser profesional o convertirse en campeón de España?

R. Lo primero entrenar. Entrenar mucho y, sobre todo, que te ayuden. Con gente entrenándote y con patrocinadores porque no tenemos dinero.

P. ¿Cómo vive un boxeador?

R. Fatal. Nosotros tenemos un patrocinador que es Andrew Pocrid, que es el que me hace los pantalones, y después Charlie con todo el tema del material, pero no tenemos nada más. No es como un futbolista que tiene fuera de lo que es el fútbol sus patrocinadores que le pagan. A nosotros no nos paga nadie.

P. ¿Cómo está siendo la respuesta de Córdoba?

R. Muy bien. Me escribe mucha gente por redes sociales y ya solo falta que la gente vaya el día 18.

P. ¿Te ha ayudado a la hora de conseguir patrocinadores?

R. La cosa está en que no conseguimos patrocinadores. No te puedo decir.

P. Con ese crecimiento que has conseguido en Madrid, ¿cómo te has desarrollado como boxeador?

R. La etapa en Madrid está siendo muy buena. Es lo que siempre he querido. Lo único que hago es levantarme a las cinco de la mañana, voy a correr, llego, descanso, como un poco y vuelvo a entrenar. Así todos los días.

P. Ya hablamos anteriormente de que tus días eran complicados como poco.

R. Desde las cinco hasta que me voy a correr, descanso un poquito, como y de 14:00 a 21:00 estoy en el gimnasio.

P. Una vida un poco dura.

R. Ya ves tú y poco recompensada porque arriba solo llegan los que están tocados con la varita y esperemos que seamos uno de ellos.

P. ¿Crees que puedes llegar?

R. Yo creo que sí. Tengo al mejor entrenador de Europa y estoy dando todo lo que tengo, estoy entrenando muchísimo y le estoy haciendo caso.

P. ¿Crees que el boxeo crecerá en España en los próximos años?

R. Yo creo que sí. Hay muchos boxeadores como Kerman, Sandor, Kiko... Están subiendo para arriba y esperemos que yo también pueda ayudar al boxeo a catapultarlo en España.

P. Primero hay que ganar el Campeonato de España.

R. Exacto. Primero tenemos que ganar el Campeonato de España y después, si hay suerte, el de Europa.

P. ¿Cómo está yendo esa preparación para el combate?

R. Muy bien. Muy dura, cada vez estoy mejor que nunca y estoy corriendo mucho. Me está encantando correr ahora mismo. Lo estoy haciendo perfecto.

P. ¿Cómo ves a tu rival?

R. Es un rival duro, tiene mucha experiencia, pero es asequible para nosotros.

P. ¿Cómo fue combatir por primera vez de manera profesional en Córdoba?

R. Fue impresionante. Ver el gimnasio repleto de gente pues me motivó muchísimo.

P. Llevas tu séptimo KO y querías superar a tu padre.

R. Él hizo 19 y yo quiero hacer 20. Si no lo puedo superar pues no pasa nada, pero es la idea.

P. Antes de subir al ring y después de ganar ante el francés, portaste la camiseta del Córdoba CF. Representando a Córdoba allá por donde vas.

R. Sí, claro. Seguramente también la saque en Vista Alegre y con unos pantalones a juego.

P. ¿Cómo te esperas Vista Alegre?

R. Espero que esté lleno. Si la gente responde de Córdoba y nosotros ganamos, pues queremos traer el Campeonato de Europa a Córdoba. Va a ser muy difícil, pero si la gente responde, pues trataremos de traerlo.

P. Fue en primera instancia el 11 de febrero, pero después se cambió al 18 por coincidencia con un partido del Córdoba CF. Entonces, no hay excusas para no ir.

R. Exacto. Ya pueden ir a los dos sitios.

P. Ya la última y como siempre, ¿dónde te ves dentro de cinco años?

R. Me veo junto a Ricardo en lo más alto. No sé donde, pero en lo más alto.

P. Por algo más que el Campeonato de Europa.

R. Eso seguro. Si seguimos trabajando como hasta ahora, estaremos luchando por el Campeonato del Mundo.