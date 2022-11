Javi de Juan y un adiós desde lo más alto

Un cordobés que llegó a lo más alto, se mantuvo y quería retirarse siendo una pieza fundamental tanto a nivel de clubes como en la selección nacional. Javi de Juan ha anunciado su retirada del rugby siendo el mejor jugador que ha dado territorio cordobés en esta disciplina y después de conseguir su segundo título europeo con el combinado español. Además, el jugador califa ha comunicado su adiós siendo una parte fundamental de la selección nacional y cosechando un nivel donde muy pocos jugadores nacionales pueden dar en la actualidad.

Esta decisión fue tomada por el cordobés hace unas semanas en unas declaraciones realizadas a la Agencia EFE. “No me quería ir en un momento amargo, me plantee si era el momento y creo que he acertado”, señaló el delantero que ha formado la tercera línea del Real Ciencias Enerside de Sevilla, ha sido parte de la selección nacional durante los últimos ocho años e internacional 14 veces en la modalidad tradicional de XV. De hecho y al referirse a estos datos, Javi de Juan ha recalcado que se siente “orgulloso de haber defendido la camiseta de España”.

“Han sido muchos años de sacrificio con la única pena de no habernos clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio y habernos quedado fuera de dos Mundiales, pero eso no borra el trabajo increíble con el seven que hace Pablo Feijóo con menos menos que otros países”, subrayó un Javi de Juan que comenzó a entrenar en el Córdoba Rugby hace 15 años, lo que le permitió “ir a Sevilla a jugar con el Ciencias y de ahí a la División de Honor y a la selección XV”.

Por tanto, un jugador que ha sido una pieza clave en todos sus equipos y que llegó al combinado nacional para convertirse en una pieza clave. Aun así y lejos de una retirada un poco amarga, Javi de Juan ha dejado de lado el deporte que tanto ama siendo útil y en lo más alto, apartándose de la actividad deportiva cuando defendía el brazalete de capitán de la selección nacional de rugby seven.