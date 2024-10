El futuro de Córdoba en el patinaje en línea

Córdoba siempre demuestra una gran personalidad en los deportes más minoritarios, aunque es difícil llegar a la élite. Eso no significa que no sea imposible, pero sí que el trabajo y la labor diaria deben ser innegociables y eso hay ciertas personas que no entienden. Aun así, hay otras que sí y logran codearse con los mejores profesionales de dicha disciplina, por lo que es necesario que esta ética de entrenamientos llegue desde muy temprano, como es el caso de las hermanas González Bermudo que han visto que son capaces de luchar por estar en lo más alto del podio en una prueba internacional.

Y es que tanto Ainhoa como Andrea González llegaban a territorio luso después de un grandísimo rendimiento el pasado verano en el Nacional de patinaje en línea, donde consiguieron en total nueve medallas -cinco de oro- y se posicionaron como el gran talento cordobés en este deporte. Ahora bien, por mucho que los resultados lleguen, lo más difícil es mantenerlos y más aún si el nivel aumenta. Portugal acogió el pasado fin de semana del 12 y 13 de octubre el Campeonato Inline Freestyle Internacional de Faro, donde las hermanas califas llegaron con un cartel notorio.

Con tan solo once años, en el caso de Andrea, y trece, en el de Ainhoa, las González Bermudo lograron unos magníficos resultados, consiguiendo por parte de Ainhoa una medalla de oro en speed slalon, otra en salto de altura y un bronce en derrapes, mientras que Andrea se alzó con una plata en saltos. Todo ello en la categoría sub 14 a pesar de ser más jóvenes, por lo que su futuro y el de Córdoba en esta disciplina está más vivo que nunca.