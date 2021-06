El cordobés Francisco Pozo vence en la Subida Cicloturista al Pico Veleta

El ciclista cordobés Francisco Pozo se impuso el domingo en la Subida Cicloturista al Pico Veleta, uno de los eventos más longevos del calendario estival de Sierra Nevada. Con victoria femenina de la granadina Elena Pérez, el ciclista venció en una edición que era ya la vigésimo séptima. La prueba regresaba tras la cancelación en 2020 con motivo de la pandemia de Covid-19. Aunque con lógica limitación en inscripciones y las habituales medidas de seguridad y sanitarias, la competición pudo celebrarse con absoluta normalidad.

La Subida Cicloturista al Pico Veleta contó con un recorrido de 36,1 kilómetros y hasta 2.600 metros de desnivel positivo. Tuvo su inicio a las 9:00 del domingo en Cenes de la Vega, con destino el Veleta como es lógico, y con salidas escalonadas a modo de contrarreloj para los 300 participantes inscritos. Francisco Pozo no sólo ganó sino que revalidó un triunfo que ya había obtenido en 2019 y lo hizo tras instalarse en el grupo de cabeza hasta la llegada al Dornajo. En dicho punto la carrera abandonó la carretera general A-395 y se adentró en la antigua al Veleta.

“Al llegar a las Sabinas creí que era el momento de arrancar”, señaló el cordobés tras su victoria. “Fernando Romero y Jorge Núñez se han unido a mí, pero he cambiado de ritmo hasta quedarme solo”, añadió Francisco Pozo, que admitió el sacrificio que fue el tramo final de la carrera. “En los últimos dos kilómetros lo he pasado mal por la altitud, pero afortunadamente no ha hecho viento, que es uno de los elementos más temidos por los ciclistas”, señaló. El deportista cruzó la línea de meta, situada a más de 3.000 metros de altitud, con un crono de 1:52.22.