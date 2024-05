Córdoba albergará una 'watch party' para seguir la final de un torneo mundial de League of Legends

Una de las mejores noticias que Córdoba podría conseguir, más aún si eres amante de un videojuego que ha dado un vuelco de 180º a lo que los eSports se refiere. Y es que este sector sigue estando en auge en la sociedad, siendo España un país muy asentado en las categorías élite de sus principales disciplinas como es el caso del FIFA, Valorant o el propio League of Legends. Este último título está desarrollado por la empresa Riot, siendo un MOBA free to play que está generando cierta expectación desde su salida. Pero para los entendidos que seguramente no han entendido nada, la capital cordobesa será un punto de encuentro para sus fieles y Cordópolis te explicará exactamente por qué.

En primer lugar, ¿qué es el League of Legends? ¿Cómo se explicaría para alguien que no entiende de este sector? Pues es un videojuego que vio la luz en 2009 y es del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA). Es decir, cinco personas se enfrentan contra otras cinco en un campo de batalla virtual en el que un equipo debe tirar la base del contrario para conseguir la victoria. Este título está accesible para todo el mundo debido a que es de coste cero para sus usuarios, o free to play como se ha destacado antes, por lo que ha logrado una gran aceptación tanto en Europa como en el continente asiático, donde, actualmente, son la gran potencia en cuanto a profesionalidad se refiere.

Ahora, la relación que mantiene con Córdoba va más allá de lo que pueda suponer un jugador o un club de la tierra. Actualmente, los mejores equipos del mundo de este videojuego están presentes en la ciudad china de Chengdu para celebrar el Mid Season Invitational (MSI), el segundo torneo más importante de esta disciplina, tan solo por detrás de los Mundiales que se disputan durante el próximo mes de septiembre. Para ello, los dos planteles con mayor niveles en el panorama Europeo, Fnatic y G2, tratan de vencer a los asiáticos, pero los españoles tan solo lo pueden ver por canales afiliados a LolEsports, el apartado empresarial que organiza las competiciones de este deporte electrónico, como es el caso de las retransmisiones en Twitch de la Liga de Videojuegos Profesional o de Ibai Llanos.

En cambio, LolEsports ha decidido abrir el cerco a la afición española para la gran final que se celebrará el próximo 19 de mayo. Para ello, la empresa ha organizado una serie de watch parties, es decir, un lugar de encuentro para los aficionados a esta disciplina, para que dichos interesados puedan ver juntos la eliminatoria donde un club europeo y de origen español como es el caso de G2 puede llegar. Gracias a esto, Córdoba ha sido seleccionada mediante el Battle Gamers Bar para disfrutar de este partido junto a Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona, entre otros. Por tanto, la capital califal está dentro del mapa nacional de uno de los videojuegos más influyentes del mundo.