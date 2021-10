Camilo Puertas, acento cordobés para el Mundial

La ilusión rebosa en el rostro de Camilo Puertas. Es el reflejo de la ambición del mejor triatleta cordobés de todos los tiempos, que este mismo fin de semana encara una nueva prueba que va a ampliar su leyenda, ya no solo en la provincia, sino en todo el panorama estatal. Extremadura se convertirá en el centro internacional de dicha disciplina, con la celebración del Campeonato del Mundo de Triatlón Cros, que se celebrará en El Anillo con la participación de los mejores representantes de cada país en dicha disciplina. Y entre ellos estará el triatleta califal. En este sentido, cabe puntualizar una circunstancia curiosa, y es que el triatlón cros forma parte desde hace cinco años del Mundial Multideporte, pero debido a las restricciones de la Covid-19, Almere (Países Bajos) no podrá acoger este evento, por lo que se ha trasladado a este enclave extremeño. Sea como sea, el mayor de los Puertas encara la competición con “mucha ilusión y muchas ganas”, sobre todo de volverse a ver “en una lista de convocados por la selección nacional absoluta” y espera “poder demostrar que el hecho de estar ahí” lo ha conseguido “por méritos propios” y que pueden seguir contando con él para “el resto de temporadas en el multideporte, ya sea en triatlón cros o duatlón cros”.

De hecho, cabe recordar que Camilo Puertas ya ha participado en otros eventos de talla internacional con la selección española. En efecto, en 2018 representó al combinado nacional en el Campeonato de Europa Multideporte, en Ibiza, en concreto en la modalidad de duatlón cross, donde se proclamó subcampeón continental, al tiempo que en 2019 viajó a Pontevedra para el Mundial, entonces compitiendo, como lo hará ahora, en triatlón cros. Un nuevo hito para su trayectoria que llega, según cuenta a CORDÓPOLIS, tras “un año extraño”, puesto que venía con “problemas en el tendón de Aquiles”, por lo que no ha podido “correr todo lo que quisiera y darle la continuidad al entrenamiento que se requiere”. No obstante, considera que lo ha “solventado bastante bien”, pues este “último mes y medio me he dedicado a competir cada fin de semana, sin dejar de entrenar, y creo que las competiciones han salido súper bien”, pese a que no se ha preparado “ninguna en especial y he podido rendir cada vez mejor”. Por tanto, “llego en un estado de forma bastante bueno y espero poder plasmarlo el próximo domingo”, resalta. Y es que el cordobés se ha proclamado recientemente vencedor del Circuito Andaluz de Triatlón en distancia sprint y campeón autonómico de triatlón sprint 2021.

Así es, Camilo Puertas, que competirá en Élite como único represente cordobés y el segundo andaluz junto a Rubén Ruzafa, califica que “la preparación ha sido un poco con altibajos”, exponiendo que “durante la temporada invernal, la natación ha ido muy bien”, aunque en verano nada “solo y me cuesta mucho”, por lo que cree que “perdió un poco de nivel”. Eso sí, posteriormente “he recuperado con el club, que yo nado con el Natación Córdoba, en septiembre y octubre, y creo que he recuperado un buen estado de forma. En la bici creo que me mantengo durante todo el año en buen nivel, estas últimas semanas metiendo mucha más bici de montaña, recuperando habilidades, mejorándolas y haciéndome a la bicicleta nueva que tengo, y corriendo a pie creo que puedo correr mucho más, pero es donde me toca estar y espero tener continuidad en los entrenamientos de carrera para poder estar muchas más temporadas compitiendo a este nivel”, explica.

Sobre la carrera en sí, que -en principio- se celebrará el próximo domingo a partir de las 11:00, el atleta del Alusigma Peñota Portugaletekoa espera una competición en la que “va a haber una natación muy rápida, con uno o dos nadadores que se vayan hacia adelante”, y en el grupo de detrás, que es en el que espera estar, un grupo de cinco o seis, pretende “pelear lo máximo posible en bici para llegar hasta ellos, y ojalá que no nos cojan por detrás. Creo que será un grupo grande en bici porque el terreno no ayuda mucho a que haya unas escapadas buenas, quizá de uno o dos y luego un grupo grande, y se decidirá todo en la carrera a pie”. Ahí, Puertas destaca la participación del eslovaco Richard Varga, que es "el mejor nadador que ha tenido el triatlón a nivel mundial, y por eso digo que habrá una escapada en el agua”, al tiempo que también tendrá en cuenta “donde sale del agua Rubén Ruzafa”.

Con todo, para él “estar ahí ya es una alegría y una satisfacción”, aunque le gustaría “luchar por el top 10 o una cosa así, acercarme lo máximo posible". Sin embargo, "si quedo el 20, pues analizar lo que ha pasado, los rivales han sido mejores y seguir trabajando para las próximas, pero si me acerco o lo consigo, estará genial y cada vez espero poder estar más cerca del podio”, apostilla.