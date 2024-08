Andrea Sibaja obtiene sus primeros puntos en el Mundial Femenino

Las sensaciones de los pilotos del Deza-Box 77 Racing Team durante el intenso fin de semana de carreras han ido plenamente acordes con el cirucito al que se enfrentaban, con constantes subidas y bajadas. Además, las altas temperaturas han azotado fuertemente, haciendo a todos los intengrantes de la escuadra sufrir de lo lindo. Como novedad, la cita portuguesa en Portimao ha puesto a las balas verdes en pista durante todo el fin de semana en un horario tardío, buscando la puesta de sol del hermoso paisaje portugués.

Comenzando por los jóvenes de Supersport 300, las jornadas han sido vibrantes, desde el primer libre hasta la últma sesión, la carrera dos. Pepe Osuna llegaba a un trazado que le encanta, dispuesto a todo. En los libres demostró ser de los más rápidos. En el crono, a pesar de no poder cuadrar la vuelta que quería, pudo escalar hasta la novena posición, gracias a múltiples sanciones de pilotos que rodaban lentos en pista. Pero la primera de las carreras no fue del todo como esperaba. Su ambición era máxima, y solo le valía el podio, al igual que al equipo. Juntos han trabajado de lo lindo para ello, pero un cúmulo de pequeños detalles le descartaron de la lucha por él, finalizando en la undécima posición. Al igual que en la carrera del domingo, pero con un avance muy grande en cuanto a sensaciones y aprendizaje, marcando la segunda vuelta rápida de carrera, en un grupo muy grande con mucha más lucha y cerrando once vueltas de las que le hacen crecer como piloto, y le motivan aún más para la siguiente ronda, la de Francia.

Iván Bolaño es quien ha vivido un fin de semana muy opuesto al que esperaba al enfrentarse a un circuito en el que tiene experiencia. Comenzó recibiendo una sanción tras la sesión de clasificación, que le relegaba a final de parrilla para la carrera. El piloto, tratando de encontrar su ritmo dentro de los grandes grupos que se forman en la categoría, excedió el límite de sectores lentos. Además, el pacense necesitaba retomar el ritmo y la agresividad del formato mundialista tras su caída en la República Checa, y las luchas de muchos pilotos demasiado ansiosos desde los primeros compases del fin de semana, le dificultaron el trabajo. Sus carreras quedaron marcadas por las posiciones de salida tan retrasadas, luchando, eso sí, en grupos en los que en cada curva había varios pilotos disputando posiciones, pero algo lejos de lo que Iván podría hacer por su trabajo y talento.

Quien ha cerrado un fin de semana que marca un antes y un después en su 2024 es Andrea Sibaja. La progresión ha sido notable en términos de tiempos por vuelta, de agresividad en la lucha por posiciones, de ritmo y, sobre todo, de sensaciones. El viernes se le complicó por la variación en los settings de su moto del WorldWCR, sumados a los pocos minutos en pista, pero la brava cordobesa lo tenía muy claro. Ya en el warm up del sábado pudo marcar su propio ritmo, y salió a carrera dispuesta a darlo todo. Desde la decimoséptima posición, varios toques en la salida le llevaron a caer hasta la vigésima, pero su ambición y ganas eran aún mayores, llegando a cerrar una remontada hasta la undécima posición, rozando la novena, a tán solo dos décimas, con una serie de adelantamientos increíbles. En la carrera del domingo, con dos salidas por parada por bandera roja, Andrea sufrió algo más por un virus que la dejó debilitada, junto con algo de falta de feeling por la subida de temperaturas, pero aún así volvió a dar su máximo, luchando en un amplio grupo que llegaba hasta la séptima posición, cerrando un fin de semana increíble para ella habiendo afianzado un gran paso adelante que lleva trabajando mucho junto a su equipo, además de haber conseguido sus primeros puntos mundialistas.

Tras unos meses muy intensos de competiciones, la estructura cuenta ahora con dos semanas para descansar. Tras ellas, comenzará la segunda parte de la temporada, que va a estar repleta de eventos enlazados por toda Europa, con la máxima acción para las balas verdes.