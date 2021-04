Uno más: el encuentro entre Ciudad de Lucena y Xerez CD, aplazado

Uno más y van incontables. La Covid-19 ha llegado a la sociedad española arrasando con todo a su paso. Por su parte, el deporte nacional se ha visto permutado de la noche al día, consiguiendo un nuevo formato en la mayoría de las competiciones y viendo cómo los partidos se iban suspendiendo conforme las jornadas transcurrían. Sin embargo y con la llegada de las vacunas, parece que esta situación se ha controlado, aunque estos problemas siguen ocurriendo, aunque en menor medida. Aun así, la Tercera División está teniendo muchos contratiempos a lo largo de este fin de semana y, después de anunciar el aplazamiento del encuentro que iban a disputar tanto Salerm Puente Genil como Xerez Deportivo, el Ciudad de Lucena ha comunicado, a través de sus redes sociales, que su partido ante el Xerez CD queda suspendido por positivos en el cuadro jerezano.

Y es que el Ciudad de Lucena no está gozando de un ritmo competitivo óptimo a lo largo de la segunda fase del campeonato. Los chicos dirigidos por Dimas Carrasco han visto cómo se ha suspendido el tercer encuentro por Covid-19, esta vez debido a positivos en el Xerez CD. Una situación que no beneficia en nada a un cuadro aracelitano que deberá volver a la senda de la victoria lo antes posible si quiere conseguir una plaza en Segunda RFEF directamente, sin pasar por un play off que abriría el abanico de opciones. Aun así, el plantel lucentino se encuentra a tan solo un punto del segundo lugar, actualmente ocupado por un San Roque de Lepe que deberá recibir esta jornada al AD Ceuta, club que cierra la tabla clasificatoria junto a un Salerm Puente Genil que también ha visto suspendido su encuentro ante el Xerez Deportivo.

Por su parte, el anuncio de la cancelación del encuentro, que estaba previsto para el domingo a partir de las 18:30 en el Estadio Manuel Polinario, ha llegado una vez superado el mediodía de este sábado. Tanto el club pontano como el propio Xerez Deportivo han confirmado a través de sus redes sociales la suspensión de la contienda. Ligeramente más extensa es la comunicación por parte del cuadro de Chapín, que en su web oficial ha publicado que la Real Federación Andaluza de Fútbol "a tenor de la existencia de varios casos de Covid-19 en la primera plantilla del Xerez Deportivo FC, ha acordado la suspensión del partido". Curiosamente, el único duelo que disputó el conjunto gaditano en su fecha fue el de la primera vuelta ante la escuadra de Puente Genil -terminó con 2-1 a su favor-.